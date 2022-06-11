دوت الخليج يرصد الاستعدادات الأخيرة للانتهاء من 3 محطات بمترو الخط الثالث

جدة - نرمين السيد - وتجولت الكاميرا داخل 3 محطات وهى :"الزمالك، وماسبيرو، والكيت كات"، ورصدت التجهيزات النهائية تمهيدًا لافتتاحها الشهر المقبل. يذكر أن الخط الثالث للمترو يعتبر أول شريان عرضى للربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى حيث يمتد بطول 41.2 كم ويشتمل على 34 محطة "21 نفقى – 2 سطحى – 11 علوى"، ويتم تنفيذه على 4 مراحل وقد تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل ثلاث مراحل بطول حوالى 24 كم.

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