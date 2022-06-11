هيحميك من نار جهنم.. دعاء من 5 كلمات حرص النبي على قوله في الحر الشديد لا تتوقف عن ترديده اليوم

انت الان تتابع خبر هيحميك من نار جهنم.. دعاء من 5 كلمات حرص النبي على قوله في الحر الشديد لا تتوقف عن ترديده اليوموالان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تتعرض مصر منذ أيام لطقس شديد الحرارة، ولكن اليوم أصبحت درجات الحرارة مرتفعة أكثر من الفترة الماضية؛ حيث أكدت هيئة الأرصاد الجوية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن القاهرة سجلت حرارة تخطت الـ40 درجة، ولهذا حذرت الجميع من التعرض لأشعة الشمس مع ضرورة شرب السوائل، وعلى الرغم من أن هذه النصائح مفيدة، إلا أن هناك شيء أكثر أهمية يجب فعله في مثل هذا الوقت، وهو ترديد دعاء الحر الشديد الذي ورد عن النبي “صلى الله عليه وسلم”.

درجات الحرارة اليوم السبت

وأوضحت الأرصاد في بيان لها، أن القاهرة الكبرى تعرضت اليوم السبت 11 يونيو 2022 لحرارة وصلت لـ42 درجة في الظل، وهي المرة الأولى في هذا العام، مشيرة إلى أن الحرارة ارتفعت أكثر من ذلك في شمال الصعيد ووصلت إلى 43 درجة، أما في الجنوب، فتم تسجيل 44 درجة، متوقعة أن تتحسن الأجواء مع مرور الوقت.

دعاء النبي في الحر الشديد

وعندما كانت الحرارة ترتفع، كان النبي يحرص على ترديد هذا الدعاء “اللهم اجرني من حر جهنم”، وهذا ما ورد في حديث أبي هريرة عن الرسول “صلى الله عليه وسلم”، والذي قال فيه “إذا كان يوم حار ألقى الله تعالى سمعه وبصره إلى أهل السماء وأهل الأرض فإذا قال العبد لا إله إلا الله ما أشد حر هذا اليوم اللهم أجرني من حر جهنم، قال اللَّه عز وجل لجهنم إن عبدًا من عبادي استجارني منك وإني اشهدك أني قد أجرته”.

نصائح للحماية من ارتفاع الحرارة

ويجب على الجميع اتباع بعض النصائح حتى انخفاض درجات الحرارة مرة أخرى، للحماية من الجفاف وارتفاع حرارة الجسم، وهي: