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القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /703666/نيكول-سابا-كنت-بعتبر-نفسي-راجل-البيت-وأنا-نجمة-مصر-الأولى-بأدلة

حلت الفنانة نيكول سابا ضيفة على برنامج “كتاب الشهرة” المذاع عبر قناة الجديد، وتقدمه الإعلامي علي ياسين، والتي صرحت خلاله عدد من التصريحات المثيرة التي اعترفت بها لأول مرة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات نيكول سابا خلال برنامج كتاب الشهرة

وقالت نيكول سابا خلال البرنامج، انها لم تفكر أبدا في ان تقوم بالانتقام من أي شخص، اي كان قربه منها لأنها ترى أن ذلك لا يعنيها.

وأضافت نيكول سابا: أنا بواجه الحياة وعمري ما وقفت قدام المراية اني أقول وأشوف وأحكي، ولكن بيبقى وقوفي قدامها فقط لعمل فني”.

نيكول سابا تتحدث عن طفولتها: “كنت راجل البيت”

وتحدثت نيكول سابا عن طفولتها، فقالت: “كنت بعتبر نفسي راجل البيت لأن أبويا كان مسافر وكنت بعتبر إني أنا الراجل وبعتمد على نفسي وبطلع أشتغل”، وأضافت بأنها اتأثرت لوفاة والدها، ولكن والدتها لم تؤثر في تربيتها.

نيكول سابا: أنا نجمة مصر الأولى

وصرحت نيكول سابا خلال البرنامح بأنها نجمة مصر الأولى، فقالت: “أنا نجمة مصر الأولى حتى قبل مشاركتي في الفور كاتس، ومصر ليها الفضل في شهرتي ومع الوقت نيكول موهبتها وتطورتها”.

واستكملت: “بكل ثقة وعن تجارب وبـ السي في بتاعي، أنا نجمة مصر الأولى في الجيل اللي عندي لحد دلوقتي وممكن نعمل مقارنة ونشوف”.

أخر ظهور لنيكول سابا

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية نيكول سابا التمثيلة كان مشاركتها على مسرح الرياض من خلال مسرحية الليلة الكبيرة التي عرضتها في أول أيام موسم عيد الفطر الماضي 2022.

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وشارك نيكول سابا في بطولة مسرحية الليلة الكبيرة عدد من النجوم مثل محمود عبد المغني ومحمود الليثي، ومحمد عبد الرحمن، وبدرية طلبة، ميرهان حسين، طه الدسوقي، و أمير صلاح الدين، وآخرين والعمل من تأليف وليد يوسف، موسيقي وألحان كريم عرفه، أشعار خالد تاج الدين، والإخراج لـ بتول عرفة.