انت الان تتابع تفاصيل خبر حالات إغماء وتكدس.. أزمات ضربت حفل المطربة أصالة أمس حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /703665/حالات-إغماء-وتكدس-أزمات-ضربت-حفل-المطربة-أصالة-أمس

شهد حفل المطربة أصالة الذي أقيم مساء أمس الجمعة الموافق 11 من شهر يونيو، عدد من الأزمات الشديدة التي أدت إلى انسحاب أصالة من الحفل.

دوت الخليج يرصد في ذلك أزمات حفل أصالة أمس الجمعة

وكانت أبرز اللقطات المثيرة التي جاءت في الحفل والتي أدت إلى غضب الحاضرين، وظهر ذلك من خلال منشورات رصدوها عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، هي تكدس الجمهور حول المطربة أصالة الأمر الذي جعل المطربة تنسحب من الحفل.

كما شهد الحفل حالات إغماء بسبب تكدس الحاضرين في الحفل، اذ كان العدد هائل في ظل الأجواء الصيفية وحالة الطقس شديدة الحرارة التي تمر بها البلاد.

أصالة تشيد بحفلها في الكويت

وكانت قد احتفلت أصالة بنجاح حفلها في الكويت من خلال نشر مجموعة من الصور الطقتت لها خلال الحفل، وكتبت عليها معلقة: “حفلة فيها دفى وفيها سلطنة وفيها حلاوة وحلوين النّاس اللى فيها.. الجوّ أمس كان جوّ" .

حفلات المطربة أصالة

هذا وروجت المطربة أصالة لحفلها في قطر من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، اذ كتبت: “في قطر رح نلتقي .. نعيد ذكرى لقاء قريب فات توحّدت فيه روحنا وصوتنا سوا ونحنا عم نردّد أغنيات إلنا معها أحلى الذكريات .. هاليوم رح يجمعني معكم حنعوّض أيّام فاتت ونكمّل مشوار صحبه حلوه من سنين بديناه.. مشتاقه وبعرف مشتاقين”، ومن المقرر أن تحيي أصالة هذا الحفل في يوم 16 من شهر يونيو الجاري.

أخر أعمال المطربة أصالة

وسبق وطرحت الفنانة أصالة، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “دنيتي الحلوة” عبر القناة الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وأتت كلمات الأغنية على النحو الأتي: “حببتي وصاحبتي وبنتي ونور عيني ده مهما أنا قولت عنك مش هكفي كلام يا روحي يا دنيتي الحلوة اللي تكفيني يا أغلى عليا من نفسي يا أجمل شام، يا ملكة منورة قلبي يا ست الناس يا فرحة قلبي وحياتي بتفاصيلها أنا لو قولت إيه مش هوصف الإحساس دانا الليلة هخدها فحضني أغنيلها، بحبك حب رباني يا أكتر واحدة فهماني مشاعري بيكي ربطاني أنا طايرة من الأفراح يارب يحفظك ليا واشيلك جوا في عنيا يا شام يا منورة الدنيا بشوفك قلبي أنا بيرتاح”.