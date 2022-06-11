انت الان تتابع تفاصيل خبر أحمد مجاهد: اتحاد الكرة مسئول عن أزمة نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ولو في إيدي هرجع كيروش يمسك المنتخب تاني حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /703664/أحمد-مجاهد-اتحاد-الكرة-مسئول-عن-أزمة-نهائي-دوري-أبطال-إفريقيا-ولو-في-إيدي-هرجع-كيروش-يمسك-المنتخب-تاني

قال أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة السابق، إن خطاب الكاف لتنظيم نهائي دوري أبطال إفريقيا، وصل إلى اتحدا الكرة يوم 19 يناير في عهد المجلس الحالي وكان ممتد حتى نهاية فبراير، مشيرًا إلى أن وقت فتح باب التقدم بطلب تنظيم نهائي دوري أبطال إفريقيا كان الأهلي والزمالك لا يزالا في البطولة، ومستغرب من عدم تقدم الاتحاد بطلب باستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا، خاصة وأن هناك دول ليس لها فرق تمثلها، قامت بمخاطبة الاتحاد الإفريقي لتنظيم نهائي دوري الأبطال مثل نيجيريا والسنغال.

دوت الخليج

وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن اتحاد الكرة كاملًا مسئول عن أزمة خطاب كاف لتنظيم نهائي دوري أبطال إفريقيا، قائلًا: لا يمكن أن يأتي جواب لاتحاد الكرة ويحمل تلك الأهمية ولم أعرف هذا الجواب فهذا كارثي.

وأشار رئيس اتحاد الكرة السابق إلى أن خطاب اتحاد الكرة بشأن تنظيم نهائي دوري أبطال إفريقيا في إبريل، ليس له قيمة، لأن آخر موعد للتقديم كان في نهاية شهر فبراير.

تنظيم نهائي دوري أبطال إفريقيا

ولفت إلى أن لجنة إدارة اتحاد الكرة التي كان يرأسها تقدمت العام الماضي بطلب لتنظيم نهائي دوري أبطال إفريقيا، لافتًا إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم هو المفترض أن يتقدم بطلب تنظيم نهائي دوري أبطال إفريقيا، وحصل خطأ في الاتحاد لعدم التقدم بطلب بتنظيم المباراة.

وأوضح أن أصحاب الخبرة ابتعدوا عن المشهد الرياضي في مصر، مثل هاني أبو ريدة، لذلك طبيعي أن يحدث خلل في المنظومة الرياضية المصرية، لافتًا إلى أن هناك 6 أو 7 بطولات إفريقية ستقام لن تستضيف مصر منها أي بطولة، سوى واحدة في العام المقبل، وكان قد تقدم بها اتحاد الكرة المؤقت، في حين لم يطلب اتحاد الكرة الحالي تنظيم مصر لأي بطولة.

ونوه إلى أن اتحاد الكرة فشل في أهم الملفات وهي ملف المنتخب والفشل الذريع الذي حققه، ثم أزمة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

مباراة إثيوبيا

وتحدث أحمد مجاهد عن مبارا إثيوبيا وأداء المنتخب، قائلًا: "لم أر منتخب مصر في هذا الشكل في حياتي، لم يكن موفق نهائيًا، كيروش كان الأفضل، وخطأ كبير جدا رحيل هذا الرجل، ثم التعجل في اختيار البديل، احنا عندنا أكبر ناديين في مصر بيدررهم أجانب، لذلك أرى أن المدرب الأجنبي هو الأفضل، ولو القرار في إيدي هرجع كيروش تاني، وأتمنى إن ده يحصل".

وتابع: "أنا بشتغل لكأس العالم 2026، ولازم نلم نفسنا كمنتخب عشان نقدر نوصل لكأس الأمم الإفريقية بساحل العاج 2023".