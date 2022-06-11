انت الان تتابع تفاصيل خبر «خلص على ابن خالته بسبب الميراث» والدة المجني علية: ابني مات في نفس اليوم اللي بنته اتولدت فيه..فيديو حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /703661/خلص-على-ابن-خالته-بسبب-الميراث-والدة-المجني-علية-ابني-مات-في-نفس-اليوم-اللي-بنته-اتولدت-فيهفيديو

شهد مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، واقعة مؤسفة، وسيطرت حالة من الحزن على أهالي المركز، بعد مقتل شاب على يد ابن خالته بعيار ناري في العنق، توفي على إثره في الحال.

وألتقى دوت الخليج مع والدة المجني عليه، لتكشف تفاصيل الواقعة المحزنة، حيث كان ينتظر المجني عليه مولودة جديدة التي ولدت في نفس يوم وفاته بعد أن حرم من الأطفال 10 سنوات.

"خالد قتل السيد"

وقالت أم السيد والدة المجنية علية: "مكنش في أي مشاكل بينهم خالص..أنا كنت في مشوار برا القرية ورادعة لقيت زحمة في الشارع بسأل الناس في إي قالولي خالد قتل السيد"، مشيرة إلى أن خالد ابن شقيقتها.

والد المجني عليه: قتل ابني وقت صلاة الجمعة

وأضافت أم السيد: "ابني كان عايز يشغل خالد معاة ..وكان بيحبه وبيعامله كويس.. بس قتله من غير سبب وقت صلاة الجمعة علشان محدش يلحقة"، لافتة إلى أن ابنها متزوج منذ 10 سنوات وكان ينتظر أول مولودة في نفس اليوم الذي قتل فيه، مشيرة " السيد مات ومشفش بنته".

واستكملت حديثها قائلة: " أختي كانت بتدرب ابنها على ضرب النار واشترت له سلاح علشان يقتل ابني..وبتقول الناس احنا بندرب على السجن"، مشيرة إلى أن بعد أن قام القاتل بعلته قال لغير الحكومة" فين البوكس علشان نمشي" كما قال لوالدته" اعملي شاي للناس اللي برا في الشارع".

والدة المجني عليه: "عايز حق ابني"

وطالبت والدة المجني عليه عبر دوت الخليج بالقصاص من ابن شقيقتها الذي قتل نجلها بدك بارد، مشيرة إلى" ابني مكنش يستاهل دا كله عاش طول حياته يتيم.. وبنته هتعيش طل حياتها يتيمة ..دا حتى مشفهاش خالص".

أحد أهالي القرية: المجني عليه كان محترم

وقال أحد أهالي القرية: " سيد اتربى يتيم في وسطنا وعمره ما زعل أي شخص.. وكان محترم وكل أهل المنطقة بيحبوه حتى الأطفال".

وأضاف: " سيد باع عفش البيت علشان يقدر يصرف على نفسة بعد ما أهل الخير جوزوه..وعمره ما طلب مساعدة من أي شخص"، مشيرا إلى أن المجني عليه كان يعمل باليومية، ولا يوجد أي مصدر دخل ثابت له تاركاً زوجته وابنته خاليين الوفاض.