بالدرجات.. محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول للثانوى العام بحد أدنى 220 درجة

جدة - نرمين السيد - وحدد المحافظ التنسيق للتعليم الصناعى بـ 230 درجة لمدرسة طباعة إمبابة والهرم الثانوية الصناعية بنين و195 درجة لإمبابة الصناعية بنين للتأسيس العسكرى، وطلعت حرب الصناعية للتأسيس العسكرى، والجيزة الكهربية الصناعية بنين 195 درجة للعام و190 درجة للمهنى.

كما حدد المحافظ 200 درجة للميدان الصناعية بنات للعام و195 للمهنى و200 درجة للجيزة الثانوية الصناعية بنات و210 درج لأحمد عرابى الثانوية الصناعية بنات و190 درجة لمدارس نكلا الثانوية الصناعية وأبو رواش الثانوية الصناعية والمنوات الثانوية الصناعية والحوامدية الثانوية الصناعية والفصول الملحقة على التعليم المزدوج بالحوامدية والطيار محمد بهجت بنين للتأسيس العسكرى والبدرشين الثانوية الصناعية بنات و185 درجة لمدرسة وردان الثانوية الصناعية بمنشأة القناطر و190 درجة لمدرسة البدرشين الثانوية الصناعية بنات للعام و185 درجة للمهنى.

كما اعتمد محافظ الجيزة 185 درجة لمدارس ناصر الثانوية الصناعية بنين والعياط الثانوية الصناعية بنات بالعياط و175 درجة لطهما الثانوية الصناعية بنين بالعياط و185 درجة للصف الثانوية الصناعية للتأسيس العسكرى والصف الثانوية الصناعية بنات و180 درجة للصف الثانوية الصناعية بنين بزرزارة بمركز الصف و185 درجة لمدرسة الشهيد أحمد رمضان سالم الصناعية بنين وأطفيح الثانوية الصناعية بنات والكداية الثانوية الصناعية والقبابات الثانوية الصناعية بالإضافة إلى تحديد 170 درجة لمدارس الباويطى والمناجم الثانوية الصناعية بنين بمركز الواحات البحرية وجميعهم بنظام الثلاث سنوات.

وفيما يتعلق بمدرسة الحوامدية الفنية للتعليم المزدوج سيتم اختيار 40 طالب حاصلين على أعلى درجات بالشهادة الإعدادية من الطلاب المتقدمين بالمدرسة بعد إجتياز إختبارات الالتحاق بها.

كما اعتمد محافظ الجيزة تنسيق المدارس الصناعية بنظام الثلاث سنوات وهو 195 درجة للمدرسة الفنية المتقدمة بالحى 4 بمدينة 6 أكتوبر و185 درجة لمدرسة البرمبل المتقدمة بأطفيح وذلك للنظام العام.

كما اعتمد المحافظ تنسيق التعليم الزراعى حيث تم تحديد 195 درجة للجيزة الزراعية و190 درجة للثانوية الزراعية المهنية و160 درجة لأطفيح الزراعية و154 لإعداد المهنى و160 لطهما الثانوية و154 لإعداد المهنى الزراعية و175 درجة لأبوغالب الزراعية و154 لإعداد المهنى و160 درجة للثانوية الزراعية بالواحات البحرية و155 لإعداد المهنى.

اعتمد محافظ الجيزة تنسيق التعليم التجارى فقد حدد 190 درجة لمدارس إمبابة وباحثة البادية الثانوية التجارية بشمال الجيزة والزهراء التجارية بنات بجنوب الجيزة والشهيد أحمد محمود شعبان بالعمرانية والشهيد محمد هشام إسماعيل بنات والأهرام التجارية بنين بالهرم وأوسيم التجارية المشتركة والراية التجارية بنات بكرداسة و180 درجه لمدارس منشأة القناطر التجارية المشتركة ومزغونة التجارية المشتركة بالبدرشين والعياط التجارية المشتركة والقطورى التجارية المشتركة بمركز العياط والشهيد عبده مهدى رزق الله التجارية المشتركة بالحوامدية وأطفيح التجارية المشتركة والقبابات التجارية المشتركة والبرمبل التجارية بأطفيح وفاطمة الزهراء التجارية بنين بكرداسة و140 درجة لمدرسة الباويطى التجارية المشتركة بالواحات البحرية و190 درجة لمدرسة الجيزة الفنية المتقدمة بجنوب الجيزة و180 درجة لمدرسة الصف الفنية المتقدمة بالصف.

إضافة إلى تحديد التنسيق للتعليم الفندقى حيث تحدد 230 درجة للهرم الفندقية الرسمية و205 للهرم الفندقية المهنية و190 درجة للشيخ زايد الفنية المتقدمة وأكتوبر الفنية المتقدمة بنظام 3 سنوات.

وفيما يخص نظام الخدمات فقد تحدد 165 درجة للخدمات الفندقى والصناعى و140 للخدمات التجارى والزراعى بنظام الثلاث سنوات.

وعن تنسيق القبول للتعليم والتدريب المزدوج للمهن كما هو موضح.. فنى إلكترونيات " 240 درجة للقبول " فنى إدارى " 235 درجة للقبول " فنى تبريد وتكييف " 230 درجة للقبول " فنى ميكاترونيك سيارات " 225 درجة للقبول " فنى صيانة واصلاح المعدات الثقيلة والديزل " 225 درجة للقبول " فنى صيانة وتحكم صناعى " 220 درجة للقبول " فنى بناء لوحات كهربائية " 220 درجة للقبول " فنى تركيبات كهربائية تيار خفيف " 220 درجة للقبول " فنى صيانة ميكانيكية " 215 درجة للقبول" فنى تشغيل معادن " 210 درجة للقبول " فنى تشغيل ماكينات بلاستيك " 205 درجة للقبول " فنى طباعة ورق " 200 درجة للقبول " فنى صناعات غذائية " 195 درجة للقبول " فنى نجارة أثاث "190 درجة للقبول " فنى دهان السيارات " 185 درجة للقبول " فنى إصلاح هياكل السيارات " 185 درجة للقبول " فنى طباعة منسوجات " 180 درجة للقبول " فنى ملابس جاهز " 180 درجة للقبول ".

إلى جانب إعتماد 140 درجة للقبول بمدارس تعليم خاص تجارى وفندقى نظام 3 سنوات.

ومن جانبه أضاف أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أنه تم تحديد درجات القبول بالمدارس الفنية بنوعياتها بناء على الإحصاء التكرارى المجمع لمجاميع طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة، وكذلك الأعداد المطلوب قبولها طبقا للقرار الوزارى المحدد لكثافة الفصول ومراعاة مقترح القبول بالتعليم الثانوى العام، مشيرا إلى أنه سوف يتم التقديم للطلاب الجدد عقب الانتهاء من امتحانات الثانوية.