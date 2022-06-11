انت الان تتابع تفاصيل خبر أحمد موسى: الخطيب فضح اتحاد الكرة.. ولازم يستقيلوا لأنهم كذبوا على الرأي العام حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /703662/أحمد-موسى-الخطيب-فضح-اتحاد-الكرة-ولازم-يستقيلوا-لأنهم-كذبوا-على-الرأي-العام

قال أحمد موسى، إن الكابتن محمود الخطيب فضح مسئولي اتحاد الكرة، بعد المؤتمر الصحجفي الذي عقده اليوم لكشف ملابسات وأزمة مباراة النهائي الإفريقي، مشيرًا إلى أن الجميع ينتظر الكشف عن المسؤول عن اخفاء خطاب الكاف بشأن استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

دوت الخليج

وأضاف "موسى"، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية صدى البلد، أن الخطيب أعطى رسائل مهمة، عبرت عن مبادئ النادي الأهلي، قائلًا: "الخطيب سجل اليوم هاتريك، وقالهم قولنا مين المسؤول.."

وأضاف أحمد موسى: "اتحاد الكرة أخفى خطاب تنظيم مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، ووليد العطار قال في البداية أنهم لم يتلقوا خطاب تنظيم نهائي دوري أبطال إفريقيا، وبعدها قال أنه جاء الخطاب، لكنهم تخلوا عن مساندة النادي الأهلي، وهذه مسؤولية جمال علام ووليد العطار المدير التنفيذي".

وأوضح أن وزير الرياضة كشف أن الجواب الذي وصل إلى وزارة الشباب والرياضة لم يكن ضمنه تنظيم مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أحمد موسى يطالب باستقالة اتحاد الكرة

وأردف: "هذا الأمر بعد مؤتمر الكابتن محمود الخطيب كان يستوجب إقالة اتحاد الكرة "لازم يشيل الموضوع بالكامل ويقدم استقالته فورًا لأنه كذب ودلس خطاب الكاف وأخفى الخطاب ولم يكن أمينًا، وده مش هيخلي حد يثق في اتحاد الكرة، لأنهم كذبوا على الأهلي وكذبوا على الرأي العام.

واستطرد: ماتش إثيوبيا والفضيحة اللي حصلت، ومؤتمر الخطيب النهارده يستدعي إقالة اتحاد الكرة، وربنا يستر علينا من ماتش كوريا الجنوبية، احنا لو شيلنا 3 أو 4 أهداف فقط يبقا كويس، واللاعب سون ده فظيع، مش عارف مين هيمسكه.. هل محمود علاء والونش هيقدروا؟!.

مؤتمر محمود الخطيب

وكان قد تحدث محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمشرف العام على قطاع كرة القدم بالفريق، عن أزمة ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا، الذي أقيم في نهاية مايو الماضي، وانتهى فوز فريق الوداد بالبطولة الإفريقية على حساب النادي الأهلي.

وقال الخطيب، في المؤتمر الصحفي المعقود ظهر اليوم بمقر النادي بالجزيرة، " بنبارك للوداد، وبنتمنى لهم كل التوفيق في تمثيل مشرف للقارة السمراء في بطولة كأس العالم للأندية". وأضاف: الخسارة مهما كانت قاسية، بالتأكدي فيها دروس مستفادة، والنادي الأهلي نادي كبير ومش بيقف عند الخسارة ولازم يستفيد مما حدث".

وتابع: "النادي الأهلي ولا أنا شخصياً ليس لدينا خلاف مع الكاف أوقياتداته ونحن نحترمهمم جميعاً، وأنا أعرف كويس رئيس الاتحاد باتريس موتسيبي، وهو شخص متميز وعندما تولى قيادة الكاف أنا تفائلت به ولازلت متفائل به لأنه لديه القدرة على تقديم كل الجديد للكرة الافريقية".

واستكمل : " واجب النادي الأهلي تجاه بلده وقارته، أن يتحدث بصوت عالي، ويشير على الإيجابيات والسلبيات، حتى لا تتكرر، لأن ما حدث في أزمة ملعب النهاءئي هو أمر غير عادل بالمرة، ومن أخفي خطاب اتحاد الكرة وحذف المبدأ الخاص بدوري الأبطال، هذا الشخص أضاع حق مصر قبل أن يكون قد أضاع حق النادي الأهلي".