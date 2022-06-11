انت الان تتابع تفاصيل خبر أحمد موسى يكشف: اتحاد الكرة أخذ قرار نهائي بإقالة إيهاب جلال بعد مباراة كوريا الجنوبية والبحث عن مدير فني أجنبي حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /703660/أحمد-موسى-يكشف-اتحاد-الكرة-أخذ-قرار-نهائي-بإقالة-إيهاب-جلال-بعد-مباراة-كوريا-الجنوبية-والبحث-عن-مدير-فني-أجنبي

قال أحمد موسى، إن المباراة الكارثية الفضيحة اللي كانت أمام إثيوبيا، جعلت الجميع يتحدث عن اتحاد الكورة وإيهاب جلال، متابعًا: "أنا من ساعة ما شجعت كورة أول مرة مكملش ماتش، وحتى لما اتغلبنا 6-0 من غانا كملت الماتش، لكن الماتش ده لو أي مركز شباب كان لعب أحسن من المنتخب، إثيوبيا كانت تقدر الشوط الأول تكسبنا 0-5 ، أنا ما شوفتش حارس إثيوبيا، في حين أبو جبل كان كأنه أول مرة يلعب".

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وكشف "موسى"، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"،: عن مجموعة من القرارات التي اتخذها اتحاد الكرة، قائلًا: "إيهاب جلال خلص، وآخر ماتش له مباراة كوريا الجنوبية، والاتحاد المصري لكرة القدم اتخذ قرارًا بأن يلعب إيهاب جلال مباراة كوريا الجنوبية، وهذه آخر مباراة له مع المنتخب، وجاري البحث عن مدير فني أجنبي بأي مبلغ، مع إعطاءه كل الصلاحيات، ولو عايز يسرح نص اللاعيبة يسرح، مع إعادة تجديد دماء المنتخب الوطني، وتكليف حازم إمام ومحمد بركات بالبحث عن مدير فني أجنبي جديد، أن يكون هناك خبير أجنبي للتحكيم".

وأضاف: "مينفعش المنتخب يبقا من غير محمد صلاح ملهوش شكل، في مجاملات لعبض اللاعيبة، وبعضهم لازم يعتزل، أنا شوفت ماتش إثيوبيا حسيت إننا بنلعب اسكواش".

وتابع: "لازم نبدأ صفحة جديدة في الرياضة المصرية، وتكون حاجة محترمة، أنا شوفت ماتش المغرب وجنوب إفريقيا، خلاني أزعل على حال الكرة المصرية".

اجتماع اتحاد الكرة

وكان قد عقد الاتحاد المصري لكرة القدم جمال علام، إجتماعا تم خلاله مناقشة ملابسات، وأحداث مباراة منتخب مصر و أثيوبيا و التداعيات الخاصة بالهزيمة ،وتم الاستقرار على الأتي.

مد الجلسة للخميس المقبل عقب انتهاء مباراة المنتخب أمام كوريا الجنوبية الودية المقرر لها الثلاثاء المقبل ، والتي تحتم إقامتها نظرًا للتعاقد المبرم بين الاتحاد المصري و اتحاد كوريا الجنوبية ، وما ترتب عليها من التزامات لائحية و تعاقدية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا .

هذا ومن المنتظر اتخاذ العديد من القرارات الهامة و الحاسمة في جلسة مجلس إدارة اتحاد الكرة الخميس المقبل تشمل العديد من الملفات الهامة داخل الاتحاد .