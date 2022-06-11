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القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /703659/هيام-الطباخنائبة-التنسيقية-تشارك-في-حلقة-نقاشية-بمنحة-ناصر-للقيادة-الدولية

شاركت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية لشباب الأحزاب والسياسييين، في حلقة نقاشية بعنوان «الدبلوماسية الثقافية» علي مائدة منحة ناصر للقيادة الدولية في نسختها الثالثة بحضور ١٥٠ مشارك يمثلون ٧٢ دولة من افريقيا وآسيا، والتي تنعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية.

دوت الخليج

هيام الطباخ"نائبة التنسيقية" تشارك في حلقة نقاشية بمنحة ناصر للقيادة الدولية

أكدت النائبة هيام الطباخ، أن الصورة الحالية لتمكين الشباب داخل الدولة المصرية نموذج يُحتذى بيه بين الدول بالاحصائيات، حيث أنه يوجد ١٨٥ شاب تحت سن ال ٤٥ داخل مجلس النواب ٣٢ ٪ في السلطة التشريعية ٢٣ شاب نواب محافظين في السلطة التنفيذية.

وشددت النائبة، أن الكوادر البرامج الشبابية في أي دولة تعزز الهوية وتواجه التحديات ضاربة المثال بنماذج تجارب شبابية داخل مصر مثل نموذج تنسيقية شباب الأحزاب والسياسييين والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب ونماذج من ونموذج برلمان الشباب والطلائع واهتمام الاكاديمية الوطنية بالبرامج الدولية والإفريقية.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تثمن اختيار ضياء رشوان والمستشار محمود فوزي ضمن إدارة الحوار الوطني

وكانت قد ثمنت “ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين” ، ما جاء في بيان إدارة الحوار الوطني، بشأن اختيار ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، منسقًا عاما للحوار الوطني، واختيار المستشار محمود فوزي، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رئيسًا للأمانة الفنية اللحوار الوطني.

وأكدت التنسيقية أن الإجراءات المعلنة وفق بيان الأكاديمية الوطنية تكفل المشاركة الفعالة، وإدارة الحوار الوطني مع ممثلي كافة الأطراف والشخصيات العامة والخبراء، وصولا إلى مخرجات تخدم صالح المواطن المصري.

وتدعو التنسيقية جميع الأحزاب السياسية والتيارات الشبابية إلى الانخراط في الحوار الوطني على جميع المحاور والملفات الخاصة، من أجل فتح مسارات للتفاعل حول مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تستهدف بناء الجمهورية الجديدة.