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القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /703658/قبل-جاستن-بيبر-نجوم-أصيبوا-بالشلل-بسبب-صدمات-وأدوية-خاطئة

دوت الخليج يكشف نجوم أصيبوا بالشلل قبل جاستن بيبر

نجوم أصيبوا بالشلل

لم يكن جاستن بيبر الفنان الوحيد الذي أصيب بالشلل المؤقت حيث كانت الفنانة السورية أصالة قد تكتمت على خبر مرضها بشتي الطرق وقالت في تصريحات لها إن رئيس سوريا بشار الأسد هو الذي عالجها حينما كانت طفلة صغيرة.

ومن جانبه سيد زيان كان قد أصيب بجلطة في المخ، مما أدي إلى إصابته بشلل نصفي، جعله عاجزاً عن الحركة والكلام، ومع تلقي العلاج بدأ يستعيد وعيه، وكان قد كشف جاد شويري في حوار له تفاصيل إصابته بالشلل وقال: “تقربت من الله في الفترة الأخيرة وابتعدت عن الأضواء، لأنني أصبت بشلل في وجهي ولا اعتبر ذلك عقاب من الله ولكن من كثرة العين التي تتبعني دائمًا بسبب نجاحي”.

بينما كانت الفنانة فيفي عبده أخذت دواء دون إستشارة الطبيب ونتج عن ذلك إصابتها بشلل مؤقت مما أدي إلى عجز حركته ولسانها، وقالت: “كل غلطة وأنا طيبة أوعوا حد يأخد أي دواء إلا لما يرجع للدكتور ويقرأ النشرة بتاعته كويس جدًا لأني أخدت دواء طلع بتاع صرع واكتئاب وكهرباء زيادة في المخ وخلاني مش قادرة أتكلم ولا أتحرك”.

إصابة سعاد حسني بالشلل

جدير بالذكر أن الفنانة سعاد حسني كانت قد أصيبت بشلل في وجهها ولكنه كان بسيطاً، وتلقت العلاج حتى تعافت منه وكانت في مرحلة الإستعداد للعودة مرة أخري إلى الفن، أما الفنان يوسف فوزي فقرر أن يعتزل مجال التمثيل نتيجة إصابته بشلل الرعاش، وكانت نيللي مظلوم من النجوم الذين عانوا من شلل الأطفال.

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أما الفنانة لوسي فكانت قد أصيب بشلل بسبب أدوية وعلاجات خاطئة ولم تتمكن من الحركة لمدة عام كامل وأيضًا جورج سيدهم الذي أصيب بالشلل بعد أن علم بسرقة شقيقه، ومن جانبه الراحل إسماعيل ياسين كان قد أصيب بالشلل بعد مصادرة الضرائب لكل أمواله.