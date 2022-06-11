أبرز 15تصريحًا لرئيس حزب المصريين الأحرار فى حواره لـ دوت الخليج«صور وفيديو»

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القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /703657/أبرز-15تصريحا-لرئيس-حزب-المصريين-الأحرار-فى-حواره-لـ-تحيا-مصرصور-وفيديو

واصل موقع دوت الخليج برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، لقاءاته برؤساء الأحزاب المصرية، فى ضوء دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للحوار الوطنى مع الأحزاب والقوى السياسية، وذلك بمشاركة د. عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار والذى تحدث فى لقاء موسع بالزميل محمود فايد، عن الخريطة السياسية فى مصر وتطوراتها وانتقاداته لما آلت إليه فى الفترة الأخيرة وخاصة على مستوى الوعى من جانب المواطن لدور وإيدلوجية الأحزاب المصرية، بجانب إشكاليات الخلط ما بين الدور الحقوقى والأهلى للجمعيات والأحزاب السياسية، مؤكدا على أن الخلط يشوه المشهد السياسى .

دوت الخليج رئيس حزب المصريين الأحرار تحدث مع الزميل محمود فايد، أيضا فيما يتعلق برؤيتهم للحوار الوطنى وأهم المحاور التى تم تقديمها للأكاديمية الوطنية للتدريب، منتقدين حديث بعض الأحزاب التى وضعت شروط لما قبل الحوار، مؤكدا على أن الحوار ليس جلسة صلح حتى يضع أحد شروطه، كما تحدث أيضا عن رؤيته لاداء حكومة المهندس مصطفى مدبولى وتحركاتها فى الأزمة الإقتصادية الأخيرة. وجاءت أبرز تصريحاته كما يلى: المصريين الأحرار يُعارض«معارضة بناءة».. و«ناس كتير فاهمة الحوار الوطنى غلط»

«الأخلاق والضمير نستطيع مواجهة كل مشاكل البلد».. ..ولم ننتهى رغم عدم تمثيلنا ببرلمان 2021»

«يارب يكون عندنا 500حزب فى مصر مش 106 فقط والقوى والمؤثر هو ما سيظل »

عايز أقول كلمة للحكومة بخصوص أدائها فى الأزمة الإقتصادية «شبوه لها بجد»

المشهد السياسى الغير ضبابى يتحقق بإزالة خلط الأداء ما بين دور الأحزاب والجمعيات

لازلنا نعانى من تشويه الإخوان للمشهد السياسي بمصر منذ نشأتهم سنة 28

نرفع شعار الإصلاح السياسى بالحوار الوطنى من منطلق بناء الإنسان

الحزب اللى يدافع عن مسجونين يتحول لجمعية حقوقية..ونعانى من غياب الإيدلوجية

الأحزاب لابد أن تكون أكاديمية لتخريج رجال الدولة والسياسة ومدارس تعليم السياسة

المصريين الأحرار ليبرالى منضبط بالعادات والتقاليد وبالأصول الدينية

المصريين الأحرار حزب معارض بناء..والحكومة تطبق أجزاء كبيرة من برامجنا

علاقة المصريين الأحرار بالدولة وأجهزتها ممتازة، ونحن جزء من النظام

لم ننتهى رغم عدم تمثيلنا برلمانيا.. ونواصل جهود البناء والتطوير للحزب

كثرة التشريعات لن تمنع الفساد ولكن ما يمنع الفساد هو ضمير الإنسان وأخلاقه

عايز أقول كلمة للحكومة بخصوص أدائها فى الأزمة الإقتصادية «شبوه لها بجد»

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