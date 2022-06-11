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القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /703655/قبل-محاولة-الانتحار-أزمات-ضربت-ياسمين-الخطيب-وزيجاتها-أثارت-ضجة

دوت الخليج يرصد أزمات في حياة ياسمين الخطيب قبل انتحارها

أزمات ياسمين الخطيب

كانت الإعلامية ياسمين الخطيب قد أعلنت فشل محاولة انتحارها خلال الساعات القليلة الماضية وبعدها كشفت الانفصال رسميا عن زوجها بعد أشهر قليلة من الزواج.

يشار أن ياسمين الخطيب تزوجت من قبل 4 مرات ولديها ولدين هم أدهم وجلال، فكانت متزوجة من المستشار أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس نادى الزمالك السابق لكنها انفصلا بعد 6 سنوات، والمخرج خالد يوسف الذي كانت قد أعلنت زواجها وطلاقها منه بعد انتشار صور لهما ولكن نفى المخرج وقتها الأمر.

وقالت في لقاء تلفزيوني سابق لها عن زواجها من خالد يوسف: "لقد أعلنت انفصالي عن خالد يوسف في مارس 2017، الناس كانت تعلم من الذي كنت متزوجة منه، ولكن الناس تفاجأت بالصورة التي تسربت لي مع خالد يوسف، فكان لابد أن أوضح طبيعة علاقتي به".

وتابعت أن زواجها من المخرج خالد يوسف لعنة تطاردها في حياتها وهي فترة غير معتزة بها في حياتها، لافتة إلى أن الطلاق حدث قبل تسريب الصورة التي تجمعهما معا، وتزوجت قبله من قاض، لكنها لم تكشف عن اسمه أو هويته، واستمر زواجهما 3 سنوات.

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وكانت قد أثارت ضجة وتعرضت للانتقادات بسبب تصرفها في عقد قرانها بعد سؤالها للمأذونة “اشمعنا على مذهب أبو حنيفة؟”، لتتعرض وقتها لهجوم عنيف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن ياسمين خطيب من مواليد 1981 واسمها بالكامل ياسمين سيد عبد اللطيف الخطيب، وولدت في القاهرة لأب مصري، وأم تركية لبنانية، كما تنتمي لعائلة مثقفة وفنية حيث أن والدها هو الناشر سيد الخطيب، بينما يعد جدها المفكر عبد اللطيف ابن الخطيب.

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