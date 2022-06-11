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القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /703653/نجلاء-بدر-ترد-على-تصريحات-مسئولي-الفندق-أفشل-تكذيب-وعندي-شهود

حرصت الفنانة نجلاء بدر على تكذيب تصريحات مسئولي الفندق الذي أعلنت رفضه إقامتها بمفردها مؤخرًا وجاء ذلك بموقع التواصل الاجتماعي.

دوت الخليج يرصد رد نجلاء بدر على تصريحات مسئولي الفندق

نجلاء بدر ومسئولي الفندق

كتبت الفنانة نجلاء بدر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، ردا على تصريحات مسئولي الفندق: «يا أفشل تكذيب، عندي شهود وناس كتير حصل معاها نفس الموقف ونزلاء عندكم في الفندق».

وتابعت: “وهاكذب ليه يا محترمين والحق بالقانون ومصر دولة قانون رغم أنف المدمرين، الخبر الأسوأ وقصة الموسم في عالم الفنادق السياحية المصرية”.

وكانت قبلها بساعات قليلة كتبت عبر صفحتها: “في فندق بعد ما خلصنا إجراءات الإقامة فيه لمهمة عمل في الساحل الشمالي، ومضينا وقعدنا ساعة في إنتظار الغرف، وبعد كده اعتذروا لعدم قبول إقامة سناجل يعني الراجل يروح بزوجته والست تروح بزوجها”.

أزمة نجلاء بدر مع الفندق

واستكملت قائلة: “ولو رحت معاك أطفالك من غير الزوجة برضه غير مسموح مع إن الحجز تم قبلها بيوم 4 غرف سنجل وتم قبوله وتمت إجراءات الدخول”.

وأضافت الفنانة نجلاء بدر: “للأسف كل مجهودات الدولة لتنشيط السياحة بتروح هدر، سؤال للجميع وبرجاء الرد بشكل قانوني؛ هل يجوز لأي فندق فرض شرط عدم قبول مبيت الفرد السنجل في الفنادق ذات تقييم الخمس نجوم”.

وتابعت: “حتى لو كان متزوج أو متزوجة لكن حجز بمفرده دون اصطحاب زوجته أو زوجها في السفر داخل فنادق محافظات مصر.. هل يوجد شروط لقبول المبيت أيضا بعد أن تم الحجز وتمت أيضا إجراءات الإقامة ثم الإعتذار لعدم تواجد الزوج أو الزوجة”.

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واختتمت قائلة: “أنا واثقة إن مصر دولة قانون وما يحدث تعدي على القانون”، وتفاعل معها الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات التي جاءت تروي تجربتها مع نفس الفندق ويشيرون إلى ما حدث لهم والذي جاء مشابه مع موقفهم مع الفنانة نجلاء بدر أثناء ذهابها للفندق مؤخرًا.