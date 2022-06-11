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القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /703649/بوتين-يوقع-قوانين-لعدم-تنفيذ-أحكام-المحكمة-الأوروبية-لحقوق-الانسان

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوانين لعدم تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الأنسان بعد 15 مارس الماضي كما ستتوقف أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان عن كونها أساسا لمراجعة القرارات التي يتم أصدارها من جانب محاكم الاتحاد الروسي

دوت الخليج

تعديلات فى مشروع القانون

ووفق التعديلات التي قام النواب بأقتراحها فى القراءة الثانية لمشروع القانون فأنه سيتم تغيير التاريخ الذي لن يتم تنفيذ القرارات من خلاله فى روسيا إلى 15 مارس وهو التاريخ الذي قدم من خلاله الأتحاد الروسي إخطار بالأنسحاب من مجلس أوروبا وليس 16 كما هو الحال فى النسخة الأولى من الوثيقة

ومن أجل العمل على ضمان حماية حقوق المواطنين الروس فأن الوثيقة تنص على أنه حتي 1 يناير 2023 يمكن لمكتب المدعى العام فى روسيا بدفع تعويض نقدي لمقدم الطلب وذلك وفق لقرارات المحكمة الأوروبية التي تم اصدارها قبل 16 مارس الماضي

ومن الجدير بالذكر فأنه فى 18 مايو قام مجلس الدوما الروسي بتبني مجموعة من مشروعى قانون ينص على أن أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الأنسان الصادرة فى تاريخ 16 مارس لن يتم تنفيذها فى روسيا كما انها لن تكون أساسا لمراجعة قرارات المحاكم الروسية.

وفى سياق متصل صرح رئيس مجلس النواب الروسي فياتشيسلاف فولودين بأنه أ المحكمة الأوروبية لحقوق الأنسان أصبحت أداة لصراع سياسي ضد روسيا وتتناقض بعض قرارتها مع الدستور والقيم والتقاليد الروسية.