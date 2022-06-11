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القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /703652/مستقبل-وطن-ينظم-فعاليات-وأنشطة-مكثفة-بالمحافظات-أبرزها-زيارة-أشرف-رشاد-لدمياط-وقوافل-طبية-ومراجعات-ثانوية-وتكريم-عمال-نظافة-تقديرا-لجهودهم-ومعارض-تجهيز-عرائس-المخفض

نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، اليوم السبت، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً في إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصري والمواطنين، إيمانا منه بدوره الهام والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

دوت الخليج

"مستقبل وطن" ينظم فعاليات وأنشطة مكثفة بالمحافظات.. أبرزها زيارة أشرف رشاد لدمياط وقوافل طبية ومراجعات ثانوية وتكريم عمال نظافة تقديراً لجهودهم ومعارض تجهيز عرائس المخفض

وفي البداية، تفقد المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، عددًا من مقرات الحزب بمحافظة دمياط، جاء ذلك بحضور النائب عماد حمودة، نائب رئيس الحزب ورئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب. واللواء يحيى عيسوي أمين التنظيم، والنائب يسري المغازي عضو الأمانة العامة، ورئيس لجنة الشئون العربية، كما حضر اللقاء، النائب محمد الحصى أمين الحزب بدمياط، ومحمد الماشطة أمين التنظيم بالمحافظة، والنائبي وليد التمامي ومحمد أبو حجازي.

وعقد "رشاد" اجتماعات مصغرة مع أمانات (كفر سعد وكفر البطيخ) ناقش خلالها خطة عمل المرحلة القادمة، وطالب بأهمية تعزيز التواصل مع المواطنين.

وفي ختام زيارته بالمحافظة، شهد المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، حفل توزيع جوائز مسابقة حفظ القرآن الكريم لعام 2022، في محافظة دمياط، والتي تنظمه أمانة الحزب بالمحافظة، بحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والمقامة بأحد الفنادق الكبرى بمدينة دمياط الجديدة.

وبدأ الحفل بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، للقارئ الطالب "محمد عبده فرحات" أحد المكرمين، وفقرة لأناشيد دينية، وفقرات فنية غنائية واستعراضية لبعض الأطفال المشاركة.

وشهدت الاحتفالية تكريم 172 من حفظة كتاب الله الفائزين فى مسابقة حفظة القرآن الكريم التي نظمها الحزب بالمحافظة، بالتعاون مع مديرية أوقاف دمياط، حيث تم تكريم الفائزين بالمراكز الأول والثاني والثالث في مستويات الحفظ للقرآن الكريم كاملا ونصفه وربعه وأجزاء منه وذلك بعد اجتياز الاختبارات على يد لجان من مشايخ وعلماء الأوقاف وفق ضوابط وشروط تم خلالها مراعاة الشفافية، حيث تم إهداؤهم جوائز عينية ونقدية تشجيعًا لهم على الاستمرار في التفوق.

وألقى المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، كلمته خلال احتفالية تكريم حفظة القران الكريم دمياط. وفي بداية كلمته، وجه "رشاد" التحية للدكتورة منال عوض، قائلا: "إنها دمياط التي تسجل نجاحا وتميزاً، كأول امرأة قبطية مصرية تتولي حقيبة محافظ في مصر وثاني امرأة تكتب التاريخ عنها في المستقبل، كهناك امرأة مصرية تحملت المسئولية واستطاعت أن تقود محافظة مصرية في أبهى عصورها.

وثمن "رشاد"، ككل المصريين ما يقاتل فيه قائدنا الهمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل مصر على كل الأصعدة من تنمية وبناء وتطوير وتشييد وإبهار وصنع حياة كريمة لكل المصريين، في كل أطياف تليق بجمهوريتنا الجديدة.

وتابع الأمين العام، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، خلال كلمته: "أري دمياط تسارع ركب التقدم، ومهبط تنفيذ اهتمامنا وقياداتنا السياسية، مضيفاً إننا في هذا اليوم الذي نكرم أبناء دمياط من حفظة القران الكريم، وتكريم في محفظاتهم الولادة، وأوضح قائلاً "اسمحوا لي أسجل فخري بوجودي بينكم مع حفظة القران الكريم، وادعو الله إن يبارك في أبنائنا المكرمين وأن يكونوا سفراء الخير والوطنية والحب في مستقبلنا المشرق بأذن الله".

ووجه الأمين العام لحزب مستقبل وطن، التهنئة للطلاب والطالبات المكرمين وأوليائهم المخلصين علي حسن تربيتهم، مقدماً الشكر لكل القائمين على ذلك الحفل المتميز.

واثني المهندس أشرف رشاد الشريف، في ختام كلمته علي، أمانة الحزب بمحافظة دمياط، قائلا: "فهي من الأمانات المتميزة دوما والتي تفوق ابداعاً في كل فعاليات الحزب وأشكر كل زملائي الكرام نواب وقيادات وأعضاء في حزبنا المتميز وأقدر عظيم عملهم ونشاطهم".

ومن جانبها، رحبت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بحضور ومشاركة المهندس أشرف رشاد الشريف، لتكريم أبنائنا وبناتنا من حفظة القرآن الكريم، معربة عن سعادتها بالتهنئة لأبنائنا بما انعم الله عليهم.

وتبادل المهندس أشرف رشاد الشريف، والدكتورة منال عوض، إهداء دروع التذكارية للحزب والمحافظة، كما سلم المهندس أشرف رشاد، الجوائز للفائزين من الطلاب والطالبات الفائزين، في المسابقة.

وفي محافظة القاهرة، نظمت أمانة قسم مصر الجديدة، فعالية المراجعات النهائية للشهادة الثانوية مجاناً من خلال اختيار أفضل المدرسين وتوزيع الكتب الخارجية مجاناً، والتي لأستاذ اللغة العربية واستمرت 4 ساعات، وتستمر الفعاليات حتى انتهاء الامتحانات، وأقيمت الفعالية فى قاعة مسرح جمعية سيدات مصر الجديدة بميدان المحكمة، والتي شهدت حضوراً مكثفا من الطلاب والذين هتفوا خلالها "دوت الخليج" و"مستقبل وطن كيانى"، وفي السياق ذاته، أشاد الحضور من الطلبة وأولياء الأمور بتنظيم أمانة التعليم بمصر الجديدة.

وفي محافظة الغربية، كرمت أمانة ثان طنطا، عمال النظافة بحي ثان لمجهوداتهم في خدمة الحي بعد تداول قصتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قام وفد من الحزب، بتسليم شهادات تقدير ومكافئات لعمال نظافة حي ثان طنطا، ومن جانب أخر، اختتمت أمانة ثان المحلة، الدورة التدريبية الثانية للتصوير الفوتوغرافى والتى تقيمها أمانة ثان المحلة.

وفي محافظة الجيزة، واصلت أمانة مركز كرداسة، حملتها لمكافحة فيروس كورونا، وإطلاق مبادرة طرق الأبواب لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا بكل قري المركز بالتنسيق مع الإدارة الصحية بمركز كرداسة، وأيضا تواصل تنظيم مراجعات الثانوية العامة المجانية لطلاب القرية، وفي سياق أخر، نظمت أمانة مركز أبو النمرس اختبارات خاصة ببراعم كرة القدم، حيث قامت الأمانة بعمل دورة مجمعة لمراحل الابتدائي والتعليم الاعدادي وتستمر حتى يوم الاثنين القادم بزاوية أبو مسلم، كما قامت وحدة زاوية أبو مسلم، ببدء موسم اختبارات للبراعم تمهيدًا لمساعدتهم بالانتقال، ومن جانبه، تابعت أمانة مركز البدرشين، استكمال تركيب خط الإنارة بأحد شوارع قرية منشأة دهشور، وفي السياق ذاته، استمرت أمانة مركز البدرشين، مراجعات الثانوية العامة للعام الثالث على التوالي بالتعاون مع مجلس الأمناء بالإدارة التعليمية.

وفي محافظة المنوفية، نظمت أمانة بندر شبين الكوم، قافلة طبية شاملة مجانية، شملت جميع التخصصات بدار رعاية الفتيات بمدينة شبين الكوم، وضمت التخصصات في "الباطنة- الكبد- الحميات- الجهاز الهضمي- أمراض القلب- الجلدية- الانف والاذن والحنجرة- العظام"، بالإضافة إلى صرف الأدوية بالمجان، وفي سياق أخر، أطلقت أمانة مركز ومدينة منوف، برنامج القوافل الطبية، لإجراء الكشف الطبي علي أهالي المركز، وشملت معظم التخصصات الطبية وكذا التحاليل الطبية والأشعة وتم توقيع الكشف الطبي على عدد كبير من المرضي، وقد لاقت القافلة استحسان الأهالي.

وفى محافظة بورسعيد، نظمت أمانة حي العرب، فعالية تحت عنوان "إعادة التدوير"، بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، قامت أمانة بتنظيم ورشة عمل بعنوان إعادة تدوير العلب والزجاجات فى عمل أشياء مفيدة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، وذلك بمكتبة الطفل بحي العرب، كما قاموا أعضاء الأمانة بتوزيع المأكولات الخفيفة والحلويات والعصائر على الحاضرين، لافتا أن هذه الفعاليات من شأنها نشر الوعي لدي الأطفال بالحفاظ على البيئة وتطوير المجتمع.

وفي محافظة البحر الأحمر، نظمت قسم أول مدينة الغردقة، كرنفالاً لتجهيز العرائس بمدينة الغردقة بخصومات تصل إلى 50%، وشهد إقبالا كبيرا من جانب السيدات والفتيات للاستفادة من المبادرة حيث ان التخفيضات وصلت إلى 50% لعدد كبير من المنتجات ومنها البطاطين ومستلزمات المطبخ والملابس الحريمي والاحذية والشنط الجلدية والأدوات المنزلية، مع إشادة بجهود الحزب ومبادراته لخدمة المواطنين، حيث تم توفير مثل تلك الخدمات في حدود المتاح بأسعار مخفضة.

وفي محافظة السويس، اختتمت أمانة الحزب بالمحافظة، مبادرة تحت عنوان "مستقبلك يهمنا" لخدمة طلاب وطالبات الشهادة الثانوية، وجاءت المبادرة تزامناً مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة، وتم الاتفاق مع نخبة من أفضل معلمي السويس لتقديم المراجعة النهائية (المجانية) لشعبة العلمي والأدبي لجميع طلاب السويس، وانطلقت المبادرة منذ خمسة أيام وفق جدول زمني بالمواد الدراسية والتوقيتات وتم اختيار مكان مناسب يحتوى على تشغيل الوسائل التعليمية بالإضافة إلى درجات الحرارة المناسبة نظرا لكثرة الإعداد التي كانت فى تزايد مستمر وكان يتم التعامل الفوري مع الإعداد بتوفير اماكن جلوس وكانت من أهم الاعدادات التي قامت بها أمانة الحزب بالمحافظة للعمل على نجاح المبادرة هي اختيار أعضاء هيئة التدريس القائمين على المبادرة لتحقيق الهدف من الفعالية وبالفعل تم اختيار اشهر المدرسين بالسويس فى مختلف المواد الدراسية.

ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.