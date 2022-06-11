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القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /703635/برلمانيون-يشيدون-بقرار-محافظ-الجيزة-بسحب-عمال-النظافة-من-الشوارع-ويؤكدون--يجب-تعميمه-في-كافة-المحافظات-أثناء-ذروة-الارتفاع-في-درجات-الحرارة

النائب عبدالوهاب خليل يشيد بقرار محافظة الجيزة بسحب عمال النظافة من الشوارع ويؤكد: " يجب تعميمه في كافة المحافظات أثناء ذروة الارتفاع في درجات الحرارة “

النائب عمرو القطامي يشيد بقرار محافظ الجيزة بسحب عمال النظافة من الشوارع.. ويطالب بتغيير مواعيد العمل لهم طوال الصيف

في لافتة إنسانية وجمال حقيقي يتواجد داخل الإنسان، أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ورئيس هيئة النظافة والتجميل، قرار سحب كافة عمال النظافة من الشوارع، خلال الفترة من الساعة ١٢ ظهراً وحتي انكسار الموجه الحارة.

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وذلك للحرص علي سلامتهم، علي أن يتم أستكمال العمل خلال الفترة المسائية وذلك في ضوء التحذيرات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد والتي تشير إلى موجة حارة تشهدها الدولة، حيث ترتفع الحرارة بمعدل يتراوح ما بين درجتين إلى 3 درجات، عن القيم المسجلة في الأيام الماضية، مع زيادة نسب الرطوبة نتيجة التأثر بمنخفض الهند الموسمي، وزيادة فترات سطوع الشمس، بما يؤدي إلى طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية.

النائب عمرو هندي مشيدا بقرار محافظ الجيزة بسحب عمال النظافة من الشوارع: لافتة إنسانية

وفي هذا الإطار، كما أشاد النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، بتوجيهات محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد بسحب جميع عمال النظافة من الشوارع اليوم؛ نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، قائلا: التوجيهات تعكس حرص واهتمام الدولة بعمال النظافة.

ووصف هندي، في بيان له اليوم، توجيهات المحافظ بسحب عمال النظافة من الشوارع، حتي انكسار الموجة الحارة بـ"لفتة إنسانية، لافتا أن عمال النظافة هم الركن الأساسي في خلق بيئة نظيفة و خالية من الأمراض والأوبئة، لذلك الحرص علي سلامتهم يأتي في المقام الأول.

وأضاف عضو مجلس النواب: مساعدة عمال النظافة والاحساس بهم وبعملهم الشاق في مثل هذه الأيام والتي تشهد ارتفاع كبير في درجات الحرارة، لافتا أن بدون عمال النظافة لا نستطيع العيش في بيئة غير نظيفة.

وأشار هندي، إلي أن الأيام الحالية تشهد ارتفاع كبير في درجات الحرارة، الأمر الذي يستلزم عدم التعرض للشمس فترة كبيرة، ومن ثم جاء قرار محافظ الجيزة بسحب جميع عمال النظافة من الشوارع خوفا عليهم، مضيفا: القرار جاء في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد بارتفاع درجات الحرارة.

النائب عبدالوهاب خليل يشيد بقرار محافظة الجيزة بسحب عمال النظافة من الشوارع ويؤكد: " يجب تعميمه في كافة المحافظات أثناء ذروة الارتفاع في درجات الحرارة “

أشاد النائب عبدالوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بقرار محافظة الجيزة بسحب كافة عمال النظافة من الشوارع خلال الفترة من الساعة 12 ظهرا وحتى انكسار الموجة الحارة وذلك حرصا على سلامتهم على أن يتم استكمال العمل خلال الفترة المسائية.

وشدد خليل، في بيان له اليوم، على ضرورة تعميم هذا القرار في الأيام التي تشهد ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة، فضلا عن تعميمه على جميع المحافظات وذلك تخفيفا على أبناءنا وأخواننا من عمال النظافة الذي يمارسون وظيفتهم بشرف وجهد وعرق .

وأضاف خليل، أن ظاهرة التغير المناخي التي يعاني منها دول العالم، ومنهم مصر تفرض الكثير من التحديات على ضرورة التعامل بشكل مختلف سواء ما يتعلق بالمستوى الإقليمي والدولي من ضرورة مواجهة تداعيات هذا التغير المناخي وعلى رأسها ارتفاع درجات الحرارة، أو على المستوى الوطني من اتخاذ قرارات تنظيمية من شأنها التخفيف على المواطنين.

واختتم خليل، بالتأكيد على ضرورة اتباع عدد من النصائح لعدم التعرض لآثار سلبية ناتجة عن حرارة خاصة فى فترات الظهيرة.

النائب عمرو القطامي يشيد بقرار محافظ الجيزة بسحب عمال النظافة من الشوارع.. ويطالب بتغيير مواعيد العمل لهم طوال الصيف

ثمن النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، قرار محافظ الجيزة بسحب عمال النظافة من الشوارع اليوم خلال الفترة من الساعه ١٢ ظهرا وحتي انكسار الموجه الحارة، مطالبًا بأن يتم تفعيل القرار وتغيير ساعات العمل اليومية بالنسبة لعمال النظافة، طوال فصل الصيف، لتكون تلك الفترة راحة لهم، على أن يتم استكمال العمل خلال الفترة المسائية.

وأضاف "القطامي" – في تصريحات له اليوم- أن قرار محافظ الجيزة بسحب عمال النظافة من الشوارع خلال فترة الظهيرة، قرار إنساني يجب تعميمه على بقية محافظات الجمهورية، لاسيما في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، مشيرًا إلى تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، بضرورة تجنب الخروج على قدر الإمكان خلال فترة الظهيرة، نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، وما قد تسببه من إصابة المواطنين بحالات إغماء.

وطالب عضو مجلس النواب بضرورة تقدير عمال النظافة الذين يتحدون ارتفاع درجات الحرارة في سبيل القيام بالعمل المنوط بهم، والجهود التي يبذلونها لرفع القمامة وإزالة المخلفات.