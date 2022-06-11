الأرصاد تعلن عن توقعاتها لطقس الأسبوع (تفاعلى)

جدة - نرمين السيد - وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، فى بيانها، انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة والوجه البحرى خلال الأسبوع كالتالى :

Show more

فيما جاءت درجات الحرارة على السواحل الشمالية خلال الأسبوع الجارى :

وحول جنوب سيناء جاءت درجات الحرارة المتوقعة كالتالى :



فيما جاءت درجات الحرارة على شمال الصعيد:

وعلى جنوب الصعيد جاءت التوقعات لدرجات الحرارة كالتالى :

وعن الظواهر الجوية خلال الأسبوع الجارى خلال الفترة من الأحد 12 يونيو حتى الجمعة 17 يونيو 2022 والتى أعلنت عنه الأرصاد الجوية.

الأحد 12 يونيو 2022

توقعت الأرصاد نشاطا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية بالسلوم ومطروح على فترات متقطعة.

الإثنين 13 يونيو 2022

وأعلنت الأرصاد، عن توقعاتها لطقس يوم الإثنين، متوقعة نشاطا للرياح على مناطق السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الثلاثاء 14 يونيو 2022

تنشط الرياح أحيانا على مناطق السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الأربعاء 15 يونيو والخميس 16 يونيو 2022

ذكرت الأرصاد أنها تتوقع نشاطا للرياح على فترات متقطعة بمناطق القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

الجمعة 17 يونيو 2022

توقعت الأرصاد أن يسود نشاط للرياح يوم الجمعة المقبل، على مناكق القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.