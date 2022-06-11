2599 طالبا وطالبة بالتعليم الزراعى والصناعى أدوا الامتحانات بكفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - أدى 2599 طالبا وطالبة بالتعليم الزراعى والصناعى فى 25 لجنة، بـ 13 إدارة تعليمية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، الامتحانات العملية، ولم ترصد غرفة العمليات بالمديرية، أى مخالفات، ولم تتلق شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم.





وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، فى بيان اليوم، إنه تابع أعمال الامتحانات العملية التى شهدتها 25 لجنة، وأدى 1166 طالبا وطالبة بالدبلوم الفنى الصناعى الامتحانات العملية فى 19 لجنة، وتغيب عن أداء الامتحان طالبين، كما أدى 1433 طالبا وطالبة بالتعليم الفنى الزراعى الامتحانات العملية فى 6 لجان، وتغيب عن أداء الامتحان 17 طالباً وطالبة، ولم تتلق غرف العمليات أى شكاوى. وأضاف أنه تواصل مع كافة الإدارات التعليمية من خلال غرفة العمليات الرئيسية، مشددا على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتوفير كل سبل الراحة والهدوء للطلاب.

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