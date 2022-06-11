محافظ الوادى الجديد: حظر زراعة الأرز المعتمد على الرى بالغمر

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الوادى الجديد محمد الزملوط، حظر زراعات الأرز التى تعتمد على الرى بالغمر وحظر منح الأسمدة للمزارعين المخالفين لهذا القرار لمدة عامين، مع السماح بزراعة الأرز الجاف على المصارف الزراعية حفاظا على المخزون الجوفى وحق الأجيال القادمة.





جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ اليوم السبت، مع حنان مجدى نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، والمهندس مجدى الطماوى سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز وعدد من التنفيذيين المعنيين، لمتابعة تقنين زراعات محصول الأرز.

وقرر المحافظ تشكيل لجان متابعة بكافة المراكز بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية لرصد أى زراعات مخالفة والتعامل معها فى المهد.

وفى سياق متصل، وجه الزملوط بضبط ومصادرة معدات حفر الآبار التى تعمل بدون تصريح، والإزالة الفورية للآبار التى تم حفرها بدون تصريح مالم يتم الزراعة عليها.

وفى سياق آخر، أكد وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد الدكتور مجد المرسى، أنه تم ختام فعاليات الدورة الثالثة عشر لمطبقى المبيدات المعتمدين، والتى عقدت بمحطة البحوث الزراعية بالوادى الجديد، لتدريب على المكافحة المتكاملة للآفات، والبطاقة الإستدلالية وأنواع البشابير والملابس الواقية، والمكافحة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء، والتدريب العملى لطريقة الملابس الواقية والإسعافات الأولية.

كما تم تم تناول مخاطر استخدام المبيدات على الإنسان والحيوان والبيئة، وأمراض النبات وأضرارها الإقتصادية، ودور لجنة مبيدات الآفات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة فى التوصيات واعتماد المبيدات وفتح تراخيص التجار وقرارات استيراد المبيدات التدريب وبرتوكولات تقييم المبيدات، والنشرات الإرشادية والتوعية، والآفات الزراعية والتعريف بمظاهر الإصابة لكل نوع من أنواع الآفات وحجم الضرر الناتج.

وعلى صعيد آخر، أعلن نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشئون التعليم والطلاب الدكتور أحمد حرباوى، افتتاح البرنامج التدريبى "مقدمة فى نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد" بجامعة الوادى الجديد، اليوم والذى يستمر حتى 15 يونيو الجارى، فى إطار التعاون المشترك بين الجامعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو".

وقال حرباوى إن البرنامج يهدف إلى تقديم التدريب الفنى والوظيفى لموظفى أصحاب المصلحة من الجهات المختلفة فى مشروع الإدارة المستدامة للنظم الأيكولوجية الزراعية فى واحة الخارجة بهدف التدريب على برامج "GIS" وطرق تقدير المساحات المنزرعة من المحاصيل المختلفة وكذلك معرفة التوزيع الجغرافى للمحاصيل.

وأشار إلى أن المشروع يشمل مجموعة محاضرات نظرية وتطبيقية، ويضم ممثلى كلية الزراعة،مديرية الزراعة،الإدارة المركزية للمياه الجوفية،ديوان عام المحافظة، ومجلس مدينة الخارجة.