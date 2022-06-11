رئيس الرعاية الصحية يستعرض مشروع التعاون الفنى مع وكالة جايكا اليابانية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استقبال الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أوكا هيروشى، سفير دولة اليابان لدى مصر، مع وفد رفيع المستوى من وكالة التعاون الدولى اليابانية (جايكا)، بمجمع الإسماعيلية الطبى التابع للهيئة بمحافظة بالإسماعيلية.

ويرتكز مشروع تحسين الجودة وسلامة المرضى فى المستشفيات (EHQIPS) على تطبيق الأنشطة المطورة لنظام (5S kaizen - TQM)، وتشمل: "الالتزام بالحفاظ على نظافة وسلامة البيئة الداخلية للمنشآت الصحية Shine، وتنظيم وتحديد الأولويات Set in order، وتصنيف المهم وغير المهم Sort، والتنميط بأدلة ومعايير موحدة Standardize، والمتابعة والتقييم لتحقيق الاستدامة وتحديد الاحتياجات المستقبلية Sustain".

كما استعرض السبكى جهود هيئة الرعاية الصحية فيما يتعلق بالتدريب على أنشطة مشروعات تحسين جودة خدمات المستشفيات لمدراء المستشفيات وفرق عمل رضاء المنتفعين ومكافحة العدوى والموارد البشرية، إضافة إلى تدريب المدربين على نشر ثقافة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى بالمستشفيات، وضمان مطابقتها لأحدث المعايير العالمية، بالإضافة إلى الميكنة والتحول الرقمى للخدمات من أجل تحسين بيئة العمل لمقدمى الخدمة الصحية وتيسير حصول المواطنين عليها.

وشملت الزيارة تفقد الأقسام المختلفة بمجمع الإسماعيلية الطبى؛ ومنها أقسام العناية المركزة للإطلاع على جودة الخدمة والرعاية الطبية المقدمة للمرضى، إضافة إلى أقسام الملفات والسجلات الطبية، وعناية القلب والصدر، وقسطرة القلب؛ لاستطلاع مؤشرات العمل الحالية بمنظومة التأمين الصحى الشامل، ولمتابعة ودراسة نتائج تطبيق الأنشطة المطورة Kaizen لتحسين الجودة داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة.

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية أهمية التعاون مع الجانب اليابانى لتبادل المعرفة والخبرات للدعم الفنى لمنظومة التأمين الصحى الشامل؛ مما يسهم فى توطين أحدث الخبرات الدولية، واستدامة جودة الخدمة، ويضمن توفير رعاية صحية متميزة وشاملة لكل المصريين.

ولفت إلى مشاركة (جايكا) -أحد الجهات الممثلة للخبرات اليابانية- فى دعم نجاحات التأمين الصحى الشامل، مثمنا الإسهامات العديدة لها، وما تقدمه من دعم لمصر فى إنشاء العديد من المشروعات التنموية، التى تهدف فى المقام الأول، إلى دعم الجهود المصرية فى تطوير قطاع الرعاية الصحية، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لجميع المصريين بجودة عالمية.

وأكد السبكى سعى الهيئة الدائم للاستفادة من شركاء النجاح الدوليين فى تعزيز تجربة التغطية الصحية الشاملة، لافتا إلى أن التعاون بين الجانبين المصرى واليابانى يسهم فى نقل نظم محدثة من الجانب اليابانى لتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، وذلك فى إطار العلاقات المصرية اليابانية المتميزة التى تعزز تطوير قطاع الرعاية الصحية، وتناقل الخبرات فى مجال التغطية الصحية الشاملة، والتكنولوجيا الصحية وميكنة الخدمات والتعاملات الإلكترونية، والتى ساهمت فى تعزيز الحوكمة للمنظومة وحسن إداراتها ومطابقتها للمعايير العالمية.

من جانبه، أشاد السفير أوكا هيروشى، خلال الزيارة، بالإنجاز الذى حققته مصر فى مجال التغطية الصحية الشاملة، مشيرا إلى جودة ودقة التخطيط للتأمين الصحى الشامل، واحترافية تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين وفقا لأحدث البروتوكولات العلاجية.

وأثنى على مستوى التجهيزات الإنشائية والطبية بالمجمع الطبى بالإسماعيلية، واستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المحدثة، مؤكدا استمرار دعم بلاده لمشروع التأمين الصحى الشامل المصرى، باعتبارهم أحد شركاء التنمية الدوليين لدعم نجاح أية تجربة، قائلا "أشيد بالتجربة المصرية الرائدة فى الإصلاح الصحى الشامل ونجاحات منظومة التأمين الصحى الشامل فى مصر".

كما أشاد هيروشى بطريقة العمل التى ترتكز على تطبيق الأنشطة المطورة لتحسين جودة خدمات المستشفيات بنظام (5S kaizen - TQM)، معربا عن خالص امتنان بلاده للتعاون المستمر ودعم مشروع التعاون الفنى (جايكا) لتحسين الجودة وسلامة المرضى فى المستشفيات، وهو ما ينعكس بالإيجاب على مستوى جودة الخدمة بالمستشفيات، وله أثر كبير فى الارتقاء بجودة الرعاية الصحية فى مصر.

من جانبه، أبدى الدكتور أحمد السبكى اعتزازه بهذه الإشادة التى تعكس الإنجازات التى تقوم بها الهيئة العامة للرعاية الصحية، مؤكدا أن لدى الهيئة العديد من الخبرات فى بناء الأنظمة الصحية الحديثة وأنظمة تكامل الدوائر الصحية، التى يمكن نقلها لأي من الدول الأخرى، وكذلك تشجيع مناخ الاستثمار فى مجال الرعاية الصحية بمصر، وذلك فى ضوء حرص القيادة السياسية على تقديم كل سبل الدعم الفنى والتعاون مع الدول الأخرى.

كما أكد على التعاون الناجح بين مصر واليابان، مشيرا إلى العلاقات المتميزة التى تجمع بين البلدين، ومعربا عن تطلعه لمزيد من التعاون خلال الفترات القادمة.

ضم الوفد المرافق للسفير أوكا هيروشى كلا من كاتو كين، الممثل الرئيسى مكتب جايكا مصر، ومياموتو سوغاكو، مستشار فريق مشروع تحسين الجودة فى المستشفيات بجايكا، وتاتينو كوداى، خبير مشروع مكتب جايكا مصر، وتانيغوتشى هيروكو، مستشارة صياغة المشروع جايكا.

ومن الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور هانى راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أحمد حنفى، مستشار رئيس الهيئة لشئون الرعاية الصحية والعلاجية والتميز الإكلينيكى، والدكتور أحمد البرعى، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، والدكتور قطب السيد، مدير المجمع الطبى بالإسماعيلية؛ بالإضافة إلى الدكتورة مروة طه، مدير المشروع ومساعد رئيس الأمانة للحوكمة والتطوير المؤسسى.