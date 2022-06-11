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القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /703651/النائب-فرج-فتحي-الرئيس-السيسي-نجح-في-تحقيق-المستحيل-رغم-التحديات-الداخلية-والخارجية

قال النائب فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضعت قدميها على طريق التنمية والنهضة، مؤكدا أن ما تحقق على مدار 8 سنوات من حكم الرئيس كان من الصعب أن يتحقق لولا وجود إرادة سياسية ورغبة حقيقية في إحداث تغيير شامل في حياة المصريين، ووضع مصر في مكانتها الطبيعية عالميا.

دوت الخليج

النائب فرج فتحي: الرئيس السيسي نجح في تحقيق المستحيل رغم التحديات الداخلية والخارجية

وأضاف "فرج" أن الرئيس السيسي حقق انجازات لا حصر لها في جميع المجالات، فقد نجح في استعادة الأمن والأمان وتهيئة مناخ الاستثمار الأمن في مصر بعد محاولات، بالإضافة إلى نجاح مصر في حربها على الإرهاب والتى خاضتها منذ سقوط نظام الإخواني الإرهابي.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس أولى اهتمام غير عادي بملف الطرق والكباري والسكة الحديد لتسهيل حركة المواصلات ووضع حل للاختناق المروري الذي عانت منه مصر كثيرا ، وتسبب في خسائر ضخمة للاقتصاد المصري، فتحولت مصر من أكثر الدول خطورة في الطرق، إلى وصولها للترتيب الـ 45 عالميًا في مجال جودة وأمان الطرق، حيث تم تنفيذ ما يقرب من 400 مشروع، لافتا إلى نجاح الرئيس في وضع الموانىء المصرية على الخريطة العالمية،

وأشار "فرج"، إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى أحدثت طفرة كبيرة في مجال الإسكان، فأطلقت مشروع المليون وحدة سكنية، والقضاء على العشوائيات من خلال توفير أحياء سكنية جديدة مثل الأسمرات، بالإضافة إلى الإسكان الاجتماعي الذي يناسب محدودي الدخل، فأصبح الشاب المصري لا يعاني من الحصول على وحدة سكنية.

وأكد النائب على أهمية إنشاء المدن الجديدة بهدف تخفيف الازدحام عن المدن القديمة ومواجهة الزيادة السكانية، كما يتم تنفيذ العديد من مشروعات الإسكان والبنية الأساسية والخدمات بمناطق توسعات التجمعات العمرانية القائمة.

واستطرد النائب قائلا:" اطلقت الدولة المصرية عدد ضخم من المشاريع القومية التى أحدثت طفرة اقتصادية غير مسبوقة، بشهادة المؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك الدولى، مثل اطلاق عدد من المدن الصناعية بإجمالي استثمارات بلغت قيمتها 33، 4 مليار جنيه، وإنجاز 28 محطة طاقة كهربائية لزيادة القدرة الكهربائية بأكثر من 25 ألف ميجاوات، وتوسيع قاعدة مظلة الحماية الاجتماعية مع 85.5 مليار جنيه كاستثمارات هذا القطاع"، مشيرا إلى انخفاض معدل الفقر في مصر لأول مرة منذ قرابة 20 عام ليسجل 29.7%.

واختتم النائب حديثه قائلا:" بعد نجاح الشعب المصري في الإطاحة بجماعة الإخوان الإرهابية من الحكم، وما تبع ذلك من محاولات للنيل من أمن واستقرار المواطن المصري، وتشويه صورة مصر عالميا من جانب بعض الدول المعادية ، اعتقد البعض أن مصر انتهت فعليا، لكنها بعد 8 سنوات نجحت في تحقيق المستحيل، رغم ما واجهته من تحديات داخلية وخارجية بفضل وعي وإدراك الرئيس لكل ما يدور حولنا، وامتلاكه لرؤية متكاملة هدفها الأساسي المواطن المصري البسيط.".