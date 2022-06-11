المستشار الدكتور حنفى جبالى يستقبل  رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني«صور»

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القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /703650/المستشار-الدكتور-حنفى-جبالى-يستقبل- رشاد-العليمي-رئيس-مجلس-القيادة-الرئاسي-اليمنيصور

دوت الخليج

في مستهل اللقاء، رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بالدكتور رشاد العُليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، مُقدماً لسيادته التهنئة بمناسبة توليه رئاسة المجلس الرئاسي اليمني، ومؤكداً على ترحيب مصر البالغ بتلك الخطوة والتي تأمل مصر أن تعبر باليمن الشقيق إلى إلى بر الأمان والاستقرار .

خلال اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على دعم الدولة المصرية بالكامل لليمن الشقيق وحق المواطنين اليمنيين فى مستقبل من التنمية والحرية والكرامة والعدالة، مُشدداً على أن أمن واستقرار اليمن يمثل أهمية قصوى للأمن القومى المصرى وأمن المنطقة العربية بصفة عامة، كما أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على أن مصر لن تألو جهداً فى تقديم كافة أشكال الدعم للشعب اليمنى الشقيق وتخفيف المعاناة الإنسانية التى يمر بها جراء الأزمة على مدار السنوات الماضية.

المستشار الدكتور حنفى جبالى يستقبل رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني

من جانبه، أكد الدكتور رشاد العُليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على عميق شكره وتقديره للدور المصري الداعم لليمن عبر التاريخ في كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة، واصفاً مصر بيت العرب الثاني، مُعرباً عن تقدير اليمن لدعم الدولة المصرية للرعايا اليمنيين المُقيمين في مصر.

المستشار الدكتور حنفى جبالى يستقبل رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني