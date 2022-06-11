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القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /703645/صفوة-في-كلام-الناس-شعري-كله-وقع-وتمنيت-الموت-بعد-زواجي-من-مدير-أعمالي-18-سنة

أثارت الفنانة صفوة ضجة وجدلا كبيرًا منذ قليل بظهورها في برنامج كلام الناس بعد غياب استمر لأكثر من 15 سنة وكشفت الكثير من الأسرار بتصريحات جريئة.

دوت الخليج يكشف أسرار الفنانة صفوة أسرار الفنانة صفوة تحدثت الفنانة صفوة عن حياتها الزوجية وقالت: “مكنتش مقتنعة بالحياة الزوجية وتزوجت وأنا سني صغير وتزوجت 3 مرات وأنجبت ابن واحد وكان زواجي من مدير أعمالي الأصعب والأقسى في حياتي وتسببت في اكتئابي ونفسيتي بقت وحشة”. وتابعت: “زوجي مدير أعمالي نصب علي وخد مني كل حاجة وبعد الطلاق اكتشفت إن الضرائب ليها 3 مليون جنيه عندي ولم يخبرني بذلك وشعري كله وقع وتمنيت الموت بعد زواجي من مدير أعمالي 18 سنة”. واستكملت قائلة: “اتطلقت 3 مرات بسبب الخيانة والعنف الأسري والنصب”، وأوضحت أيضًا حقيقة ارتباطها من المطرب كاظم الساهر وقالت: “طلعت علي شائعة علاقة بيني وبين كاظم الساهر لإني كنت مرتبطة برجل شبهه اسكندراني”. صفوة برنامج كلام الناس كانت الفنانة صفوة تحدثت عن العمل الذي ندمت على المشاركة به وقالت: “دخلت في اكتئاب 5 سنين بعد فيلم هي فوضى وزعلت من نفسي بعد عرض فيلم هي فوضى والفيلم حقق أمنياتي بالعمل مع يوسف شاهين وخالد يوسف”. وأضافت صفوة وقالت: “مشهدي مع خالد صالح سبب كرهي في الفيلم.. وكنت هعتزل التمثيل وفكرت في الانتحار بعد اكتئابي العامين الماضيين.. ولكن رسائل من ربنا اني اكمل وتعاقدت على عمل جديد وسأصور خلال الأيام المقبلة”. اقرأ أيضًا بعد غياب 15 سنة.. صفوة: "مبحبش أظهر في البرامج ودخلت في اكتئاب 5 سنين بسبب هي فوضى" جدير بالذكر أن صفوة هي ممثلة وراقصة شرقية من مواليد عام 1968، وعملت لسنوات راقصة وظهرت أيضًا في عدد من الأفلام كراقصة وليس كممثلة، ثم اعتزلت الرقص تمامًا لكي تتفرغ للتمثيل. وكان من ضمن أعمالها وأفلامها: “أرض الخوف، هى فوضى، جنة الشياطين، دم الغزال”، وشاركت أيضًا في أعمال درامية مهمة مثل “أوان الورد، بدون ذكر أسماء، زمن عماد الدين، السبع وصايا”، وغيرها وآخر أعمالها كان مسلسل ممنوع الاقتراب أو التصوير.

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