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القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /703642/طالبة-تحاول-إنهاء-حياتها-في-القليوبية-لرسوبها-في-الإعدادية

أقدمت طالبة بالصف الثالث الإعدادي في مركز طوخ بمحافظة القليوبية، على إنهاء حياتها بتانول حبة الغلال السامة ، بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة، إثر رسوبها في بعض المواد الدراسية بامتحانات الدور الأول لنهاية العام الدراسي للشهادة الإعدادية.

دوت الخليج

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود إشارة من مستشفى بنها الجامعى، باستقبال طالبة بالصف الثالث الإعدادي مقيمة دائرة مركز شرطة طوخ تعانى آلام بالمعدة وقيء مستمر إثر تناول حبة الغلة السامة.

تفاصيل الواقعة

وانتقل على الفور رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين قيام الطالبة "ا .ح. م"، 14 عاماً، مقيمة دائرة مركز شرطة طوخ، بتناول قرص حبة الغلة السامة، وتسبب لها بآلام بالمعدة وقيء مستمر والحالة العامة غير مستقرة، وذلك بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة نتيجة رسوبها في بعض المواد الدراسية بامتحانات نهاية العام بالشهادة الإعدادية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

"حبة الغلة السامة"

يشار إلى أن انتشرت في الفترة الأخيرة حوادث انتحار عدة، عن طريق تناول المنتحر حبة فوسفيد الألومنيوم والمعروفة " بحبة الغلة السامة" والتي تستخدم لحفظ الحبوب الزراعية بالصوامع.

دعم الدولة للصحة النفسية

‎وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم. ‎كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. ‎

تحذير الأزهر الشريف من الانتحار

يشار أن الأزهر الشريف حذر في وقت سابق من الانتحار، موضحا في منشور "مهما تراكمَت الشدائد على نفسك، وتراكمت الظلماءُ في طرقك، وشعرت بضيقٍ شديدٍ، وأحسست بأن اليأس تملكك ويأكل بقايا الأمل في روحك؛ أَبشر بفرج الله إليك" ،مضيفا: "احذر من اليأس، فاليأس والقنوط استصغارٌ لسعة رحمة الله عز وجل ومغفرته، وذلك ذنب عظيم، وتضييق لفضاء جوده".