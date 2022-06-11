ممثل الأغلبية يشارك في احتفالية كتاب الجمهورية..بعنوان «السيسى صانع الأمل.. مصر تودع العشوائيات»

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القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /703641/ممثل-الأغلبية-يشارك-في-احتفالية-كتاب-الجمهوريةبعنوان-السيسى-صانع-الأمل-مصر-تودع-العشوائيات

شارك المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ممثل الأغلبية البرلمانية، في احتفالية كتاب الجمهورية والتي نظمتها مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر.

دوت الخليج

الأمين العام لـ «مستقبل وطن» يشارك في احتفالية كتاب الجمهورية

جاء ذلك تحت رعاية الكاتب الصحفي إياد أبو الحجاج رئيس مجلس إدارة دار التحرير، الكاتب عبد النبى الشحات رئيس جريدة المساء وبوابة الجمهورية أون لاين وكتاب الجمهورية.

كما حضر الاحتفالية التي جاءت تحت عنوان «السيسى صانع الأمل.. مصر تودع العشوائيات» الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وشارك أيضًا الدكتور خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية، والنائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب.

«مستقبل وطن» يبحث مع حي الوراق خطة تطوير الشوارع

بحثت أمانة الحزب بالوراق مع رئاسة الحي خطة التطوير القائمة بالشوارع، وذلك تعزيزًا للدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار “ عبد الوهاب عبد الرازق ” رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات “ النائب أشرف رشاد ” زعيم الأغلبية الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب والنائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبدالوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية وأمين التنظيم بالمحافظة.

قام وفد أمانة الحزب ببلاد قسم الوراق بقيادة سيد طه، بزيارة رئاسة حي الوراق، وهو الوفد الذي ضم أمين التنظيم محمد خالد مدبولي وخالد الشويخ امين المتابعة والتواصل الاجتماعي، وهي الزيارة التي تتم في إطار حرص مستقبل وطن علي متابعة كل ما يخص مشاكل ومتطلبات المواطنين داخل بلاد قسم الوراق وتوفير سبل وآليات التنفيذ واستكمال مسيرة التعاون المثمر بين حزب مستقبل وطن والحي.

وأشار "أمين حزب مستقبل وطن"، إلى أنه من خلال الزيارة تم مقابلة اللواء ذكي سلام والذي ابدى بذل جميع الجهود لتنفيذ خطه التطوير اللازمة وأشاد سيد طه باللواء ذكي سلام وقال اتوسم في سيادته الارتقاء بخدمة المواطنين واستكمالا لخطة التطوير والتنمية من قبل رؤساء الحي السابقين وتمت مناقشة مثمرة في مايخص بعض الشوارع بالوراق وكذلك تم مقابلة نائب رئيس حي الوراق هاني السيسي ولذي ابدى تعاونه المعهود والمستمر في عملية البناء والتطوير والتنمية ومن أبرز ماتطرق إليه اللقاء حل الخناق المروري شارع التل تقاطع مع شارع ١٠ وشارع العروبة، وإعادة تخطيط كورنيش النيل بنزلة شارع الغاز وحل الخناق المروري بنفق المعهد الديني، وتطوير ورصف شارع خلف الحي المؤدي للموقف الجديد.