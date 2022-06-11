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القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /703636/الحماية-المدنية-تسيطر-على-حريق-نشب-بعقار-في-القاهرة

دوت الخليج

تلقت غرفة العمليات بحي الأميرية، برئاسة اللواء محمد الغزاوي، بمحافظة القاهرة ، بلاغاً يفيد باندلاع حريق في العقار رقم48 شارع عثمان بن عفان، دائرة الحي ، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية.

نشوب حريق داخل غرفة كهرباء

كما شهدت محافظة الجيزة خلال الساعات الماضية نشوب حريق داخل غرفة كهرباء بشارع "المصانع"، في نطاق حي العمرانية، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وتم السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية، وناشدت محافظة الجيزة المواطنين بضرورة مراعاة الأحمال الكهربائية داخل الوحدة السكنية حفاظاً على سلامتهم، في ظل الموجة الحارة التي تمر بها البلاد.

هيئة الأرصاد الجوية

وتشهد البلاد موجة شديدة الحرارة على كافة الأنحاء، وسط تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية بارتفاع درجات الحرارة بمصر، والتي قد تصل إلي 45 درجة مئوية، حيث تصل درجات الحرارة المحسوسة بالقاهرة الكبرى 43 درجة نهاراً و 24 درجة ليلا، وجنوب البلاد 45 درجة نهاراً و 28 ليلا.

نصائح لتجنب مخاطر الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري

نصح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بالإكثار من شرب الماء أو السوائل بكمية كافية، وتجنب التواجد في أماكن سيئة التهوية، وارتداء الملابس القطنية، الفضفاضة ذات الألوان الفاتحة لتجنب الإصابة بالإجهاد الحراري، كما يجب على المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة عدم التعرض للشمس الشديدة لأنهم أكثر الناس تعرضاً لإصابة بضربات الشمس.

كما نصح بالاستحمام يومياً بماء فاتر، وتجنب المشي في الشمس لمسافات طويلة، واستعمال المظلة الشمسية أو القباعات الواقية لمنع التعرض المباشر للشمس، وإذا كان الشخص يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة بسبب مرض معين يجب عليه الامتناع عن التعرض للشمس، كما يجب حماية الأطفال من اللعب في فترات تعامد الشمس لأنهم أقل مقاومة من البالغين، مع شرب الماء بكثرة، والإقلال من تناول الشاي والقهوة لدورهما في إدرار البول، مما يتسبب في فقد الأملاح الهامة بالجسم، ويؤدي إلى الدوار والجفاف.