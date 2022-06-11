انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد فيديو مياه الصرف الصحي.. عالم أزهري يطالب بتشريع لتجريم ظاهرة التبرك والسحر والشعوذة حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /703648/بعد-فيديو-مياه-الصرف-الصحي-عالم-أزهري-يطالب-بتشريع-لتجريم-ظاهرة-التبرك-والسحر-والشعوذة

علق الشيخ أحمد ترك، أحد علماء الأزهر، على واقعة تبرك مجموعة من المواطنين بمياه الصرف الصحي بمركز إدكو بمحافظة البحيرة، مؤكدًا أنها تنم عن جهل وليست من الإسلام كما أنه لا يجوز التبرك بشيئ لأنه محرم، فضلًا عن التبرك بمياه صرف صحي.

دوت الخليج

وأوضح "ترك"، في مادخلة هاتفية ببرنامح "صالة التحرير"، المذاع على فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أنه ليس هناك قانون لتجريم التبرك والسحر، لذلك أطالب مجلسي النواب والشيوخ بإصدار تشريع يجرم التبرك والسحر والشعوذة، وذلك بسبب انتشاره بشكل كبير مخالفة للدين والأخلاق حيث تتم باسم الله والرسول.

وأضاف: "هناك سيدة حدثتني عن جروب سيدات على الواتساب وطلب منها أحد الدجالين الدخول لحل مشاكلهم، وأنا حذرتها من ذلك، ويجب أن ننتبه ولا نتعلق بالسحرة والمشعوذين بسبب المشاكل التي تواجه الإنسان، من أجل حلها".

واستشهد بموقف للرسول صلى الله عليه وسلم عندما مات ابنه إبراهيم: عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: انكسفتِ الشمسُ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: «انكسَفتِ الشمسُ لموت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:إن الشمسَ والقمرَ آيتانِ مِن آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلُّوا حتى تنكشف».

وطالب المسؤولين بمواجهة تلك ظاهرة الدجل والشعوذة المنتشرة في المجتمع المصري.

واقعة مفبركة

كما علق النائب محمد زين الدين عضو مجلس النواب، عن محافظة البحيرة على واقعة التبرك بمياه البالوعات بمركز إدكو، قائلًا: "ليس له علاقة بالأمر الواقع الموجود حاليًا، هذا العمل كان موجود من حوالي 50 سنة، وعمري ما شوفت هذا الأمر إلا أمس، ويجب أن نبحث عن المتسببين في التبرك بهذه البالوعات والتي تنم عن التخلف".

وأضاف "زين الدين"، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على فضائية “صدى البلد” تقديم الإعلامية “عزة مصطفى”،: "لدينا علماء بمحافظة البحيرة وتلك التصرفات لا تنم عن محافظة البحيرة، والبعض يتصيد المواقف السلبية، والمواطنون الذين يقومون بالتبرك ببالوعات الصرف الصحي ليسوا من البحيرة"، مؤكدًا أن هذا الفيديو مفتعل، ويجب أن يقوم كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بضرورة اتخاذ موقف تجاه حالات البث المباشر، لأنها تتم بالمخالفة للقانون، وقاموا بافتعال الفيديو من أجل تحقيق مشاهدات وعمل تريند.