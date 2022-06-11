وكيل الأزهر يتفقد ديوان منطقة السويس الأزهرية.. ويشدد على عدم التهاون مع المقصرين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 07:26 مساءً -

شدد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، على العاملين بمنطقة السويس الأزهرية ومنطقة الوعظ ولجنة الفتوى، بعدم التهاون مع المقصرين في العمل.

وتفقد الضويني، اليوم السبت، ديوان عام منطقة السويس الأزهرية ومنطقة الوعظ ولجنة الفتوى، بالزيارة أثناء متابعة فضيلته لسير أعمال امتحانات الثانوية الأزهرية في اللجان المنتشرة بالمحافظة، حيث تابع انتظام العمل بديوان عام المنطقة، وحضور المديرين والموظفين وأعضاء لجان الوعظ والفتوى، والاطلاع على سجلات الحضور والانصراف، مشددًا على عدم التهاون مع المقصرين في العمل، بالإضافة إلى تفقد مركز توزيع الأسئلة الخاصة بطلاب الثانوية الأزهرية، والتأكد من تأمينه بالكامل.