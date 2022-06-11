انت الان تتابع خبر عاجل.. كويكب أكبر من هرم خوفو يقترب من الأرض.. اعرفوا الموعد المنتظر والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يوجد كويكب عملاق حجمه مثل حجم الهرم الأكبر، يقترب من كوكب الأرض عل مسافة قريبة، وهو الذي تم الكشف عن العديد من التفاصيل الخاصة به من خلال الكثير من الجهات المسئولة.

موعد وصول كويكب أكبر من هرم خوفو يقترب من الأرض

ومن المرجح أن يصل الكويكب خلال الأيام القادمة، حيث أن وكالة ناسا اسم 2022 GU6، وهو بمسافة 750 ألف ميل من الأرض غداً الأحد، وهذا حسب ما نشرته صحيفة “نيوريوك بوست” الأمريكية، وتم إجراء من خلال مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض، وأكد العلماء أنه على الرغم من أن هذا نهج قريب نسبياً، ولا يوجد فرصة لتصادم الصخرة الخاصة بالفضاء مع الأرض.

الكويكيب يطير بثلاثة أضعاف متوسط المسافة بين الأرض والقمر

وسوف يطير الكويكيب بجانب كوكبنا بـ 3 أضعاف متوسط المسابقة بين الأرض والقمر، وسوف تسافر بسرعة حوالي 18000 ميل في الساعة أو 20 ضعف سرعة الصوت و9 أضعاف السرعة، وتدل البيانات أن قطر الكويكب تتراوح بين 216 قدماً و492 قدماً، وهذا ما يجعله أكبر من هرم الجيزة الأكبر الذي سوف يصل ارتفاعه لـ 415 قدماً.