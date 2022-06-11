انت الان تتابع خبر عاجل.. موعد تفعيل خدمة إصدار صحيفة الحالة الجنائية فورياً.. الداخلية بتسهلها للمواطنين والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قامت وزارة الداخلية بالإعلان عن بدء تشغيل خدمة إصدار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة “مميزة”، واستلامها يكون فورياً في المركز التجاري “سيتي ستارز”، وأيضاً في المركز الرئيسي الذي يوجد في العباسية يصدر صحف الحالة الجنائية المميكنة بخدمتي “العادي، المميز” وهي خدمة اختيارية.

موعد تفعيل خدمة إصدار صحيفة الحالة الجنائية فورياً للمواطنينوكشفت وزارة الداخلية عن موعد تفعيل خدمة إصدار صحيفة الحالة الجنائية فورياً، وهو بدء من اليوم السبت 11 يونيو 2022، ويأتي هذا في إطار الوزارة في إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطوير الخدمات التي تقدم لكل المواطنين للتسهيل عليهم.

الداخلية تطور الخدمات المقدمة للجماهير

ويأتي هذا في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد المحاور الخاصة بها لتفعيل الدور المجتمعي لجميع القطاعات الأمنية والأهتمام بتحديث وتطوير الخدمات التي تقدم للجماهير، واعتماد كل الإجراءات التي بخصوصها يحصل المواطنين على الخدمات الشرطية بسهولة وسرعة.