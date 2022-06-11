جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم سيشهد نهاية الموجة الحارة التى تمر بها البلاد خصوصًا خلال الساعات القليلة المقبلة.





وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم" الذى يُعرض على فضائية dmc، اليوم السبت، أن الموجة الحارة ستنتهى بسبب تأثر البلاد بكتلة هوائية قادمة من جنوب أوروبا، ستؤثر على المنطقة الغربية للبلاد خصوصًا عند مدينتى السلوم ومطروح وتمتد إلى الإسكندرية. وأوضح أن ساعات الليل المتأخرة ستشهد قدوم الكتلة الهوائية التى تُساهم فى انخفاض درجات الحرارة إلى 8 درجات مئوية، كما أن تلك الكتلة ستصل القاهرة ومحافظات الوجه البحرى وتمتد لشمال الصعيد، ولفت مدير مركز التحاليل والتنبؤات، إلى أن ربيع هذا العام كان أفضل من الأعوام الماضية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل - الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.