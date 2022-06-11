الرعاية الصحية تطلق البرنامج التدريبى الموسع لأطباء الأسرة والرعاية الأولية

جدة - نرمين السيد - أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، فعاليات البرنامج التدريبى الموسع، (الأكاديمية الطبية _ Medical Academy)، لتدريب أطباء الأسرة والرعاية الصحية الأولية بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بمحافظات تطبيق التأمين الصحى الشامل، وذلك بالتعاون مع شركة أسترازينيكا مصر.





وأشارت الهيئة، إلى أن البرنامج التدريبى يستهدف تدريب أطباء الأسرة وأطباء الرعاية الأولية على ممارسات طب الأسرة، طبقا لأحدث أدلة العمل الإكلينيكية القومية والعالمية بمحافظات التأمين الصحى الشامل الثلاث، وذلك بداية من محافظة الإسماعيلية، يليها محافظتى "بورسعيد، الأقصر"، لضمان استمرار تقديم خدمات صحية بكفاءة وفاعلية.

وأضافت الهيئة، أن البرنامج التدريبى يشمل عددا من الأنشطة التعليمية من خلال "منصات تعليمية تفاعلية، محاضرات، وندوات علمية، بالإضافة إلى التدريب على رأس العمل"، بواسطة نخبة من المدربين من أساتذة الجامعات ومدربى برنامج الزمالة المصرية.

وتابعت، أنه تناولت أولى فعاليات البرنامج التدريبى لأطباء الأسرة والرعاية الأولية بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بالإسماعيلية، التدريب على نموذج صحة الأسرة، ونموذج رعاية أصحاب الأمراض المزمنة، إضافة إلى إجراء وتفسير تخطيط كهربية القلب باستخدام تطبيق (ECG)، وذلك بقاعة المؤتمرات داخل المجمع الطبى بالإسماعيلية.

واستكملت، أنه قام بالتدريب كل من أ.د. أحمد غريب، أستاذ طب الأسرة ومدير عام الإدارة العامة للرعاية الأولية بالهيئة العامة للرعاية الصحية ومدير البرنامج التدريبى، وأ.د. أحمد تاج الدين، زميل الكلية الملكية البريطانية واستشارى القلب والقسطرة بكلية الطب جامعة قناة السويس.

وقال الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، إن (الأكاديمية الطبية _ Medical Academy) هو تدريب طبى يقدم دورات تدريبية احترافية، مشيرا إلى انطلاق فعاليات هذا التدريب لأطباء الأسرة والرعاية الأولية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية فى الإسماعيلية، ييسر حصول الأطباء على تدريب وتأهيل أكاديمى عال المستوى ومستمر، مما يضمن رفع كفائتهم العلمية والمهنية؛ وتوفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمواطنين تحت مظلة التأمين الصحى الشامل الجديد.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على تنفيذ استراتيجية رفع كفاءة العنصر البشرى لديها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات تطبيق التأمين الصحى الشامل الثلاث، من خلال التدريب والتعليم الطبى المهنى المستمر، لتطوير قدراتهم العملية لتقديم خدمات صحية متميزة.

وثمن السبكى، التعاون مع شركاء النجاح لدعم تدريب القوى البشرية بالهيئة العامة للرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحى الشامل، وكذلك إطلاق الحملات التوعوية والمبادرات الصحية للارتقاء بالصحة العامة المواطنين، والاستفادة من الخبرات لكبرى الشركات والمؤسسات المعنية بالشأن الصحى ذات المكانة الدولية المتميزة فى رفع كفاءة أنظمة الرعاية الصحية بمصر، وضمان استدامتها وتشغيلها وفق أحدث المعايير الدولية، للارتقاء بالخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، أكبر مشروع قومى للإصلاح الصحى فى مصر.