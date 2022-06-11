المتحدث العسكرى: فتح باب التسجيل بالدراسات العليا بالكلية الفنية العسكرية

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، أن الكلية الفنية العسكرية فتحت باب التسجيل بالدراسات العليا بالفصل الدراسى الأول 2022/2023 للحاصلين على بكالوريوس الهندسة من خريجى الجامعات المصرية، حتى 15 من يوليو 2022.





وقال المتحدث العسكرى فى بيان عبر صفتحه الرسمية بموقع "فيسبوك"، إنه فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإرتقاء بالمستوى العلمى والبحثى للمهندسين من العسكريين والمدنيين ومن منطلق دورها الريادى فى مواكبة تطورات ومتطلبات العصر، تعلن الكلية الفنية العسكرية عن فتح باب التسجيل بالدراسات العليا ( ماجستير – دكتوراة ) للحاصلين على بكالوريوس الهندسة من خريجى الجامعات المصرية أو من الخارج بالفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2022/2023. وأوضح المتحدث العسكرى أنه على الراغبين فى التسجيل بالدراسات العليا بالكلية الفنية العسكرية الإطلاع على شروط القبول وتسجيل بياناتهم على الموقع الإلكترونى بشبكة المعلومات الدولية بالرابط الآتى:

http://www.mtc.edu.eg/mtcwebsite/PGRegistration.aspx

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