انت الان تتابع خبر رئيس الوزراء يتفقد مشروع إحلال وتجديد كوبرى الدبوسى ونقطة إسعاف بمركز شربين والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - من خلال زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي اليوم لمحافظة الدقهلية قد تفقد مجموعة من المشروعات المهمة بصورة كبيرة للغاية حيث تشمل هذه المشروعات تجديد كوبري من أجل إحلال والتجديد فيها بشكل مستمر كما يجب الإشارة أنه بالإضافة إلى هذا المشروع هناك أيضاً مشروع تبطين الترع وكل هذه المشروعات ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي حياة كريمة في مركز شربين تابعوا معانا خلال السطور القادمة كافة التفاصيل.

تصريحات اللواء أشرف حسني

من الجدير بالذكر أن اللواء أشرف حسني قد أشار اليوم إلى بعض المواضيع المهمة للغاية فهو مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حيث أشار إلى أن قطاع جميع الطرق في المشروع القومي الخاص بالتطوير جميع مدن الريف المصرية المختلفة في مركز شربين قد يشمل أكثر من خمس وعشرين مشروع حيث واضح أيضاً أن الانتهاء من هذا المشروع بشكل نهائي في قرية الحصص وفي الوقت الحالي جاري البدء في تنفيذ العديد من المشروعات الأخرى ولكن سوف يتم ذلك بعد الانتهاء بشكل رسمي من أعمال البنية التحتية التي تشمل كافة أعمال الصرف الصحي وأعمال المياه والتليفونات وغيرها من الأعمال.

جولة رئيس الوزراء اليوم

يجب أن نشير أن رئيس الوزراء اليوم قد تفقد مجموعة من المشروعات في مركز شربين ومن بينها نقطة اسعاف في مركز شربين والتي تشمل العديد من الأمور المهمة بصورة كبيرة للغاية لجميع المواطنين من بينها ٢ سيارة وبعض غرف الكهرباء والجراحة وغرفة حضانات وغرفة مولد واستراحة الموظفين.