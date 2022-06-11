انت الان تتابع خبر عاجل.. البنك الاهلي يناشد جميع العملاء التوجه الى الفروع فورا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - شهدت الساعات الأخيرة اطلاق رسائل تحذير من البنك الأهلي المصري لجميع العملاء، والذي قام بها تحذير العملاء، من خلال مجموعة من الرسائل النصية، وذلك في اطار اطلاق بعض النصائح التحذيرية للعملاء من الوقوع ضحية للتعامل مع أي أرقام هاتفية أو رسائل نصية تصل إليهم من خلال الهواتف او من خلال البريد الإلكتروني.

البنك الاهلي يناشد جميع العملاء التوجه الى الفروع فورا

ونجد أن الفترة الأخيرة قد لاحظ مجلس إدارة البنك الأهلي المصري رصد عددٍ كبير من الشكاوى التي تصدر من المواطنين من العملاء التابعين للبنك وغيرها من التابعين للبنوك الأخرى، وذلك بشأن الوقوع ضحية لبعض عمليات النصب والاحتيال والادعاء، حيث يتم ذلك عن طريق بعض الأرقام أو الرسائل لكن جميع الروابط، وقد أكد البنك أن هذه الأرقام لا تخص خدمة العملاء، وأن البنك ليس له صلة بجميع الرسائل التي يتلقاها الكثير من العملاء، وقد تم إرسال عدد كبير من الرسائل النصية للعملاء من أجل توضيح الحقيقة الكاملة وتضمنت بعض النصوص الرغبة في الحصول على البيانات الأساسية الخاصة بالعملاء.

تحذير من البنك الأهلي للعملاء

وقد حذر البنك الأهلي كافة العملاء في مصر من عدم التواصل مع أي من الأشخاص التي تقوم بإرسال رسائل نصية، كما تم التنويه مع ضرورة التبليغ عنها للجهات المعنية للإيقاع بهم، وقد أشار إلى أنه كل من يرسل طلب للحصول على البيانات بحجة مراجعة السيستم أو تحديثها شخص مدعي وأنها غير تابعة للبنك الأهلي، مؤكدا على أن البنك الأهلي لا يطلب أي تحديث البيانات سوى من خلال الفروع لذلك يجب أن يتم التوجه لأقرب فرع.