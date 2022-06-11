انت الان تتابع خبر الفلوس مش هتطلع والفيزا هتتسحب منك ..اوعي تعمل الحركة دي تاني وأنت بتسحب فلوس من ماكينة الصراف الآلي ATM والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - هناك بعض الأخطاء الذي يقع بها العديد من المواطنين عند عملية سحب أو إيداع الاموال في ماكينات الصرف الآلي ATM ، وهناك الكثير من الناس يقع في العديد من الأخطاء الشائعة ، وهذه الأخطاء تؤدي إلي سحب الفيزا فوراً داخل ماكينة الصرف الآلي ، وهذا الأمر سيجعل المواطن غير قادر علي سحب أمواله من ماكينة الATM .

اخطاء يجب الحذر منها أثناء سحب أموالك من ماكينة الصرف الآلي

1- يجب ان تعلم جيداً أن هناك ماكينة للسحب وماكينة للإيداع ، ويجب عليك الحذر حتى لا يتم سحب الفيزا داخل ماكينة الصرف وتتأكد قبل أن ترحل بقيمة أموالك ، فسوف يتم سحب الاموال من الماكينه الخاصة بالسحب ، فأثناء قيامك بعملية السحب ، ستقوم الماكينة بطرح اختيار اللغه عليك وسوف تختار اللغه المناسبة لك ، ليختار كل فرد اللغه المناسبه له حتى يمكنه التعامل مع الماكينة ، ويشترط علي المواطن الذي يريد سحب المرتب او المعاش ، بأن يقوم بإدخال رقم البطاقة بطريقة صحيحة ، لأنه في حال ادخال الرقم بطريقة خاطئة سوف يقوم الصراف بسحب الفيزا كارد علي الفور .

2- وهناك أمر شائع بين المواطنين وهو بعد القيام بسحب الأموال ينسي المواطن الفيزا داخل الماكينة ، مما يترتب عليه قيام ماكينة الATM بسحبها إلي الداخل حتي لا يقوم شخص آخر بسرقة الفيزا.

البنك المركزي محدد عدد الورقات النقدية التي يتم سحبها

كما هو معروف أن البنك المركزى المصري ، قام بتحديد عدد الورقات النقديه التي يسمح بها للمواطن بسحبها من الماكينة وهي 40 ورقة فقط ، وإذا اصر المواطن علي سحب عدد أوراق اكثر تقوم الماكينة بسحب الفيزا كارد علي الفور ،