انت الان تتابع تفاصيل خبر نائب البحيرة: جاري ضبط المتهمين في نشر فيديو التبرك بمياه الصرف الصحي.. ويؤكد: «واقعة مفبركة» حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /703644/نائب-البحيرة-جاري-ضبط-المتهمين-في-نشر-فيديو-التبرك-بمياه-الصرف-الصحي-ويؤكد-واقعة-مفبركة

علق النائب محمد زين الدين عضو مجلس النواب، عن محافظة البحيرة على واقعة التبرك بمياه البالوعات بمركز إدكو، قائلًا: "ليس له علاقة بالأمر الواقع الموجود حاليًا، هذا العمل كان موجود من حوالي 50 سنة، وعمري ما شوفت هذا الأمر إلا أمس، ويجب أن نبحث عن المتسببين في التبرك بهذه البالوعات والتي تنم عن التخلف".

دوت الخليج

وأضاف "زين الدين"، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على فضائية “صدى البلد” تقديم الإعلامية “عزة مصطفى”،: "لدينا علماء بمحافظة البحيرة وتلك التصرفات لا تنم عن محافظة البحيرة، والبعض يتصيد المواقف السلبية، والمواطنون الذين يقومون بالتبرك ببالوعات الصرف الصحي ليسوا من البحيرة"، مؤكدًا أن هذا الفيديو مفتعل، ويجب أن يقوم كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بضرورة اتخاذ موقف تجاه حالات البث المباشر، لأنها تتم بالمخالفة للقانون، وقاموا بافتعال الفيديو من أجل تحقيق مشاهدات وعمل تريند.

وتابع: "هذه البالوعة لا تمس للصرف الصحي بأي صلة، هي تابعة لأحد مضانع البلاط، التي تصب مخلفاتها بتلك البركة، ولا تتبع أي مسجد، مشيرًا إلى أنه كان في إدكو أمس ولم يكن هناك أحد من المركز وما قام بها البعض هم دخلاء قاموا بالتبرك بها.

وأشار إلى أن هناك فريق بحث تم تشكيله من قبل محافظ البحيرة، لبحث المتسببين في نشر فيديو التبرك بإحدى بالوعات مركز إدكو، مشيرًا إلى أنها جريمة مفتعلىة يتم البحث عن مروجيها حاليًا.

ولفت إلى أنه تقدم ببلاغ للشرطة لمعرفة مروجي هذا الفيديو، يجب أن يكون التريند حول مشروعات قومية ومشروعات تفيد الدولة، وليس ترويج السلبيات.

أهالي إدكو يتبركون بمياه الصرف الصحي

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مشاهد لأهالي منطقة إدكو بمحافظة البحيرة حول بلوعة صرف صحي والقيام بتناول مياهها والاغتسال بها ظنا منهم أنها مباركة لأنها صرف مسجد.

بدورها، نف مديرية أوقاف البحيرة التبرك بمياه الصرف الصحي بمدينة إدكو الخاصة بالمساجد ةوقالت مديرية أوقاف البحيرة أنه لا يوجد صرف صحي خاص بالمساجد وإنما تقوم المساجد بالصرف في شبكة الصرف الصحي العام بمدينة إدكو، كما أنه لا توجد بلاعات صرف صحي داخل حرم المسجد أو في فنائه أو بالقرب منه.