انت الان تتابع تفاصيل خبر محمد عبدالعزيز لـ دوت الخليج: ما حدث فى مصر من 30 يونيو من جهود تنموية..كان يستلزم 30عاما وليس 8سنوات حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /703643/محمد-عبدالعزيز-لـ-تحيا-مصر-ما-حدث-فى-مصر-من-30-يونيو-من-جهود-تنمويةكان-يستلزم-30عاما-وليس-8سنوات

قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو لجنة العفو الرئاسى، أنه شعر بالاطمئنان فى أواخر شهر مايو 2013 أو بداية شهر يونيو وهو عندما كنا نتجول فى أحد شوارع وسط القاهرة لشراء بعض الاحتياجات من أحد الأكشاك ووصلنى فى ذات اليوم رسائل تهديد بالقتل على هاتفى الشخصى إلا أننى تفاجئت بمواطن بسيط ليس له أى توجه سياسى يقوم بملئ استمارات تمرد، أمام هذا الكشك وهنا إطمئن قلبى بأننا نسير للطريق السليم وستنجح الثورة بإرادة الشعب .

دوت الخليج

و أضاف عبدالعزيز: مسلسل الاختيار أشار لهذه الجزئية بشكل واضح، وعندما رأيت هذا الرجل ونوعية المواطنين البسطاء الذين كانوا حريصين على ملئ استمارات تمرد تيقنا بأن الأمور ستحقق نتائج إيجابية وأن الجماعة الإرهابية لن تبقى فى حكم مصر.

كيف يرى النائب محمد عبد العزيز ثورة ٣٠ يونيو بعد مرور ٨سنوات على حكم الرئيس السيسي؟

وعن رؤيته المشهد المصرى الآن بعد مرور كل هذه السنوات والتى تقترب من الـ8سنوات، أفاد: طبعا أنا مش حاسس أنهم أكثر من 8سنوات إطلاقا، لأنى أتذكر كل المشاهد والمواقف لهذه الأيام وكأنها أمس، وما حدث من جهود تنموية خلال هذه المدة يقول أننا نحتاج لأكثر من 30عامل وليس 8سنوات، وعلى الأقل لنا نموذج مشروع حياة كريمة وهو المشروع الأعظم فى مصر والذى يخدم نحو 60مليون مواطن.

و تابع: بالتالى عندما كنا نتحدث عن مطالب يناير ويونيو وخاصة العدالة الإجتماعية نرى النموذج فى حياة كريمة الذى يخدم أقصى قرية فى صعيد مصر، وأيضا عندما نرى ملف الإصلاح السياسى وجهود الحوار الوطنى وأهمية التواصل مع جميع الأطراف فهذا معناه تلبية لمطالب تم تجاهلها فى الماضى من الجماعة الإرهابية التى كانت ترفض كل شيئ ومن يختلف معها تقوم بتكفيره، والآن مصر تتسع للجميع وأى خلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية .