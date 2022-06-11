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القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /703640/الرئاسة-الفرنسية-باريس-غير-مستعدة-لتقديم-تنازلات-لروسيا

أعلن مسؤول فى الرئاسة الفرنسية بأن فرنسا غير مستعدة لتقديم تنازلات لروسيا مشيرا إلى أن فرنسا ترغب فى أن تنتصر اوكرانيا فى الحرب ضد القوات الروسية وأن تنجح من جديد فى أستعادة وحدتها الأقليمية.

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ماكرون يطالب بتجنب إهانة روسيا

ويذكر أن الرئيس الفرنسي أيمانويل ماكرون تعرض لأنتقادات لاذعة من جانب أوكرانيا وحلفائها فى أوروبا الشرقية ويأتي ذلك بعد مقابلة نشرت له يطالب فيها من ضرورة تجنب أهانة روسيا وذلك حتي لا يؤثر على مسار المفاوضات ولكي يكون هناك حل دبلوماسي لأنهاء النزاع الدائر بين البلدين

وعند سؤال المسؤول الفرنسي من قبل صحافيين حول تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والتي تتعلق بالأهانة قال :" كما أعلن الرئيس فنحن نريد نصرا لأوكرانيا ونحن نريد أستعادة الوحدة الأقليمية لأوكرانيا".

وأضاف المسؤل الفرنسي بأنه :" ليس هناك روح تنازل تجاه روسيا أو بوتين بشأن الكلام الذي يقوله ماكرون فعندما يتحدث الرئيس اليه مباشرة فأن ذلك لا يعتبر مساومة، وأنما لكي يقول له كيف نري الأشياء".

ويذكر أن بعض الدول الأوربية تري أن استمرار الرئيس الفرنسي لأجراء حوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يساهم فى اضعاف فرص دفع الرئيس الروسي إلى طاولة المفاوضات.

زيارة مرتقبة لماكرون لرومانيا ومولدوفا

ويشار إلى أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من المقرر أن يزور رومانيا ومولدوفا خلال الأيام القادمة وذلك كمحاولة من جانب فرنسا لإظهار دعمها لهذه الدولتين الذين يعتبروا من أكثر الدول تضررا من الأزمة الأوكرانية.