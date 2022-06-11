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القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /703639/أكاذيب-إخوانية-مصدر-أمنى-ينفى-تعدى-شرطيين-على-شخص-بالقليوبية

نفى مصدر أمنى صحة ما تم بثه على إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن مقطع فيديو تضمن إدعاء أحد الأشخاص بقيام إثنين من رجال الشرطة بالتعدى عليه بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية.

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وأشار إلى أنه بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن الشخص الظاهر بمقطع الفيديو كان قد قام بالإعتراض على إجراءات رفع إشغالات الطريق أمام أحد الكافيتريات المؤجرة بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية أثناء تواجده بها .. وذلك دون حدوث تعدى عليه، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط عامل وضع هاتف داخل غرف لتغيير الملابس بشركة بالقاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من مدير فرع إحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم، بأنه حال تواجد موظفة بذات الفرع بغرفة تغيير الملابس إكتشفت تواجد هاتف محمول مثبت بسقف الغرفة فى وضع التصوير "فيديو".

بالإنتقال لمحل البلاغ والفحص تبين أن الهاتف المحمول المشار إليه خاص بأحد الأشخاص (عامل نظافة بالفرع محل البلاغ "له معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، بقصد تصوير السيدات بالغرفة.

الفيس بوك فضحهم.. ضبط 5 أشخاص نفذوا حركات استعراضية بدراجات نارية بالمنصورة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف تفاصيل تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله عدد من الشباب يقومون بحركات إستعراضية بإستخدام دراجات نارية بدائرة قسم شرطة أول المنصورة.. مما تسبب فى إعاقة الحركة المرورية.

فقد تم تحديد مرتكبى الواقعة (5 أشخاص- مقيمون بدائرة القسم) وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (5 دراجات نارية "من بينهم إثنتين بدون لوحات معدنية").

اعتراف المتهمين

بمناقشتهم قرروا بتواجدهم بالمكان المشار إليه إبتهاجاً بحفل عُرس صديقهم.. وأضافوا بعدم حملهم رخص قيادة أو تسيير، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.