النائب محمد عبدالعزيز لـ دوت الخليج: سنكون أمام قائمة عفو للغارمين والغارمات قريبا..ولا يوجد معتقل سياسى فى مصر

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القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /703638/النائب-محمد-عبدالعزيز-لـ-تحيا-مصر-سنكون-أمام-قائمة-عفو-للغارمين-والغارمات-قريباولا-يوجد-معتقل-سياسى-فى-مصر

أكد النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو لجنة العفو الرئاسى، أن لجنة العفو الرئاسى تقوم بدور هام خلال الفترة الأخيرة وهو مراجعة أوضاع الشباب المحبوسين فى قضايا رأى ومخالفة إجراءات قانون التظاهر،وأنا من خلال موقع دوت الخليج بطمئن جميع الأهالى الذين تقدموا بطلبات للعفو فى مختلف وسائل التواصل، بأن جميع هذه الطلبات يتم فحصها ومراجعتها.

دوت الخليج

النائب محمد عبد العزيز يتحدث عن جهود لجنة العفو الرئاسي ويكشف موعد قائمة الغارمين والغارمات

و أضاف عبدالعزيز: قريبا جدا سنكون أمام مجموعات أخرى ومعيارنا الأساسى هو عدم التورط فى أى أعمال عنف وممارسة الإرهاب خط أحمر، وما دون ذلك فى إطار الخلاف فى الرأى يحدث التصالح والعفو ومستمرين فى ذلك وهذه الجهود تمثل مقدمة للحوار الوطنى، وقبل إفطار الأسرة المصرية خرج نحو 40شاب وأعقبها قوائم أخرى، وسنكون أمام قائمة قريبا جدا فى ضوء المراجعة والبحث الجارى للطلبات المقدمة حتى الآن.

وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: الشباب الذى يخرج من لجنة العفو هم شباب متهم فى قضايا وليسوا معتقلون لان مصر ليس بها أى قرارات إعتقال إدارية أو سياسية وهو ما ينظمه القانون بعد إلغاء حالة الطوارئ وأحكام المحكمة الدستورية، وأود أن أطمئن الجميع أيضا بشأن الغارمين والغارمات وسنكون أمام قائمة عفو قريبة بشأن هذه الجزئية خاصة أنها جزء من مهام اللجنة بعد الجزء الخاص بالشباب السياسى بقضايا الرأى ومخالفة إجراءات التظاهر ونحن نستهدف الانتهاء من ملف الغارمات كجزء رئيسى من ملف حقوق الإنسان فى مصر.