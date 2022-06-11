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القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /703637/بعد-غياب-15-سنة-صفوة-مبحبش-أظهر-في-البرامج-ودخلت-في-اكتئاب-5-سنين-بسبب-هي-فوضى

حلت الفنانة صفوة ضيفة الإعلامية ياسمين عز ببرنامجها كلام الناس المذاع عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية وذلك بعد غياب أكثر من 15 سنة.

دوت الخليج يرصد تصريحات صفوة في برنامج كلام الناس تصريحات صفوة أشارت الفنانة صفوة في لقائها التلفزيوني بعد غياب استمر لأكثر من 15 سنة، أنها لا تحب الظهور في البرامج وسر غيابها هو إصابتها للاكتئاب أكثر من مرة. وقالت الفنانة صفوة: “دخلت في اكتئاب 5 سنين بعد فيلم هي فوضى وزعلت من نفسي بعد عرض فيلم هي فوضى والفيلم حقق أمنياتي بالعمل مع يوسف شاهين وخالد يوسف”. وتابعت: “مشهدي مع خالد صالح سبب كرهي في الفيلم.. وكنت هعتزل التمثيل وفكرت في الانتحار بعد اكتئابي العامين الماضيين.. ولكن رسائل من ربنا اني اكمل وتعاقدت على عمل جديد وسأصور خلال الأيام المقبلة”. مشوار صفوة الفني واستكملت الفنانة صفوة قائلة: “أنا غير راضية على مشواري الفني ومعنديش حد يدعمني نفسيًا وفشلت إني أكون ست بيت ومعرفش أكون غير فنانة”. وقالت أيضًا: “مبفكرش أرجع للرقص مرة أخرى وانا زي لاعبي الكرة بعتزل عند الـ 35 سنة، ومبفكرش أعمل عمليات تجميل على الإطلاق ولكن هذا لا يعيب أي امرأة”. وعن زيارتها لطبيب نفسي قائلة: “كنت محتاجة لدكتور نفسي في فترة اكتئابي وكان لازم أتجه له وكنت بخلص شغلي في الرقص وأزور الحسين وكانت هذه الزيارة تريحني نفسيًا وخلتني أفكر في الحجاب”. اقرأ أيضًا سمية الخشاب لـ طلاب الثانوية العامة: "ساعدوا بعض بلاش قلة سلكان" جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة صفوة كان مسلسل ممنوع الاقتراب أو التصوير مع الفنانة زينة والذي عرض ضمن الموسم الرمضاني لعام 2018. وشارك في بطولة مسلسل ممنوع الاقتراب أو التصوير، مجموعة من النجوم مثل زينة وفتحي عبد الوهاب ونسرين أمين وأحمد فؤاد سليم، ومحمد شاهين وآخرين من النجوم. وكانت قد نالت شهرة واسعة من مسلسل أوان الورد وفيلم هي فوضى الذي ندمت عليه وهربت من العرض الخاص به، ومسلسل بدون ذكر أسماء، ومن أعمالها أيضًا مسلسل السبع وصايا ومسلسل العهد.

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