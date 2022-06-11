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القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /703634/سمية-الخشاب-لـ-طلاب-الثانوية-العامة-ساعدوا-بعض-بلاش-قلة-سلكان

دوت الخليج يرصد رسالة سمية الخشاب

رسالة سمية الخشاب لـ طلاب الثانوية العامة

كتبت الفنانة سمية الخشاب في تصريح خاص لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة تويتر: “ساعدوا بعض وذاكروا مع بعض”.

وتابعت: “وبلاش قلة سلكان عشان كل حاجة بالنيات”، كما أعطت عددًا من النصائح في مادة الكمياء، وبالأخص في فصل الكيمياء العضوية.

وأضافت في تغريدة أخرى عبر صفحتها: “هتلاقي أكتر حاجة داخل فيها أسهم البنزين، فانت هتبدأ في الامتحان بكربيد الكالسيوم هتنزل منه بسهم للأسيتايين، وبعدين تدخل به على البنزين، وتستلم البنزين بقى، البنزين طالع منه 6 أسهم، 4 تحت وواحد على اليمين وواحد فوق، افتكر الـ 4 اللي تحت ببنزين 80 و90 و95 وسولار”.

سمية الخشاب تويتر

واستكملت سمية الخشاب كلامها: “كده باقي سهمين، واحد فوق لـ ch3، وواحد هيكمل على اليمين اللي هو كلوروبنزين وهكذا، ليه اخترت البنزين، عشان تفتكروا في الامتحان بعدد الأسهم، وفي 41 سهم داخلين فيه، مع المذاكرة هتحفظ الشكل، حاول تفهمها بقى وكده بالطريقة دي هتقدر تفتكر على قد ما تقدر”.

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب في الغناء هو تعاونها مع مطرب المهرجانات عمر كمال، بأغنية أوعدك التي طرحتها عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

ويشار أن أغنية أوعدك لـ سمية الخشاب وعمر كمال شهدت خلافًا بينهما، وأشار عمر كمال في تصريحات تليفزيونية له إلى أن سمية الخشاب لم تلتزم ببنود عقد التعاون على هذا العمل.

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وفي التمثيل، كان آخر اعمال الفنانة سمية الخشاب مشاركتها في بطولة مسلسل الفنان محمد رمضان والذي يحمل اسم “موسى” ونافست به ضمن الموسم الرمضاني لعام 2021 لكن غابت عن الموسم الرمضاني الماضي لعام 2022.

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