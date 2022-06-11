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القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /703631/رئيس-الحكومة-الليبية--يدعو--لسحب-السلاح-من-طرابلس

أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلفة فتحي باشاغا بأن حماية المدنيين لايمكن أن يتم إلا من خلال نزع كافة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من طرابلس ويأتي ذلك التصريح بعد الأشتباكات التي حدثت أمس فى العاصمة الليبية طرابلس .

دوت الخليج

نزع السلاح هو السبيل الوحيد من أجل حماية المدنيين

وأشار باشاغا خلال تغريدة له على تويتر بضرورة العمل على وضع ترتيبات أمنية تحت أشراف البعثة الأممية منه أجل العمل على نزع كافة الأسلحة بما فيها الثقيلة والمتوسطة من العاصمة الليبية طرابلس.

1/4 حماية المدنيين والأبرياء من المواطنين العزل لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال ترتيبات أمنية بإشراف البعثة الأممية لإخلاء العاصمة من كافة أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. — فتحي باشاغا Fathi Bashagha (@fathi_bashagha) June 11, 2022

وشدد رئيس الحكومة الليبية بأن الأمن فى ليبيا لايمكن أن يتم دون وجود دولة تحظي سلطاتها بالشرعية الدستورية والقانونية مطالبا بضرورة المضى قدما نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية

وفي سياق ذاته صرح باشاغا بأن حكومته متمسكة بالسلام لافتا إلى أنه يمد يده لكل الأطراف موضحا بأن حكومته حازت على توافق ليبي-ليبي بين مجلسي النواب وأنها حريصة على عدم سفك الدماء الليبي والأبتعاد عن زعزعة الأمن و الفوضي.

ومن جهة أخري أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ بعد أشتباكات التي دارت فى العاصمة الليبية طرابلس مشيرة فى بيان بأن:” هذه الأشتباكات تحدث فى فترة شديدة الحساسية وفى ظل أستقطاب واسع على الصعيد السياسي”.

وطالبت البعثة الأممية من كافة الاطراف الليبية بالعمل على ممارسة أقصي درجات ضبط النفس والعمل على حل جميع الخلافات سواء على الصعيد المحلى أو الوطني من خلال الحوار.