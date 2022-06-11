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القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /703630/سارة-سلامة-بإطلالة-صيفية-جريئة-في-حمام-السباحة

دوت الخليج ينشر صور سارة سلامة

صور سارة سلامة

ظهرت الفنانة سارة سلامة في الصور التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، داخل حمام السباحة.

وكانت تستمتع سارة سلامة بإجازتها الصيفية وتفاعل معها الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات التي جاءت تتغزل بها وتقول: “ملكة جمال الكون.. قمر”، وغيرها.

وكانت قبلها شاركت متابعيها وجمهورها بنشرها مجموعة صور جديدة وهي تمارس التمارين الرياضية فى الجيم، وتستعرض لياقتها البدنية، ونالت إعجاب الكثير من محبيها ومتابعيها.

آخر أعمال سارة سلامة

يذكر أن الفنانة سارة سلامة انتهت منذ فترة، من تصوير فيلمها الجديد الذي يحمل اسم "خلي بالك من اللي جاي"، وتشارك فى بطولة الفيلم بجانب عدد من النجوم مثل رانيا يوسف وصلاح عبد الله وأحمد سلامة ومجدي كامل ونور فخرى، وآخرين والعمل من تأليف حمدي يوسف، وإخراجه وينتمي العمل لـ أفلام الإثارة والتشويق.

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ويشار أن آخر أعمال الفنانة سارة سلامة كان مشاركتها في بطولة مسلسل إسعاف يونس، والذي يضم في بطولته كلا من محمد أنور، هشام محمد شرف، إيمان السيد، منة عرفة، محمد علي رزق، هناء الشوربجي، حسين حجاج، أحمد محارب، وآخرين.

ومسلسل إسعاف يونس من إخراج معتز التوني، وشهد العمل ظهور مجموعة من ضيوف الشرف ومنهم أمير كرارة، كريم فهمي، محمد عبد الرحمن، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، محسن منصور، كريم محمود عبدالعزيز، عبير صبري، صلاح عبد الله، وأحمد فهيم، ومحمد محمود، آخرين.

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ومن ناحية أخرى يستعد الفنان أحمد سلامة لخوضه تجربة سينمائية جديدة يتعاون من خلالها مع ابنته الفنانة الشابة سارة سلامة، وجاء ذلك على هامش حضوره حفل ختام مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصرية الذي أقيم قبل أسبوع تقريبًا.