انت الان تتابع تفاصيل خبر خلال زيارته لمحافظة الغربية.. وزير قطاع الأعمال يتفقد إنشاءات المصانع الجديدة لشركة غزل المحلة حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /703629/خلال-زيارته-لمحافظة-الغربية-وزير-قطاع-الأعمال-يتفقد-إنشاءات-المصانع-الجديدة-لشركة-غزل-المحلة

دوت الخليج

وشملت الزيارة تفقد الموقف الحالي لإنشاء مصنع "غزل 1" الذي يعد الأكبر في العالم من حيث عدد المرادن تحت سقف واحد (حوالي 183 ألف مردن) على مساحة 64 الف متر بطاقة إنتاجية 30 طن غزل يوميا، حيث بلغ معدل الإنجاز في الأعمال الإنشائية 80% ومن المقرر الانتهاء منها قبل نهاية 2022.

مجمع مصانع التحضيرات والنسيج والصباغة

كما زار الوزير، موقع إنشاء مجمع مصانع التحضيرات والنسيج والصباغة والتجهيز على مساحة 102 ألف متر بطاقة إنتاجية مستهدفة 40 مليون متر أقمشة و13 ألف طن وبريات.

وقام توفيق، أيضا بزيارة تفقدية للإنشاءات في مصنع غزل (4) ومساحته 24.6 ألف متر بطاقة 13.5 طن يوميا، ومصنع غزل (6) على مساحة 18 الف متر وبطاقة 16 طن غزل يوميا، إلى جانب مصنع غزل (2) الذي تم رفع كفاءة معداته بطاقة 20 طن يوميا.

وفي ختام جولته، قام وزير قطاع الأعمال العام بزيارة مجمع الملابس الجاهزة والذي يضم عمليات التفصيل والتعبئة، حيث تفقد العديد من منتجات الشركة من المنسوجات والملابس المنزلية تحت العلامة التجارية الجديدة "nit".