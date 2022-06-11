ننشر تقرير طاقة الشيوخ عن تركيب ألواح الطاقة الشمسية للأفراد بالتقسيط .. غدًا

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القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /703628/ننشر-تقرير-طاقة-الشيوخ-عن-تركيب-ألواح-الطاقة-الشمسية-للأفراد-بالتقسيط--غدا

يحيل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة غدًا، تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سليمان سلمان الزملوط، بشأن تقديم تسهيلات بنكية لتركيب ألواح الطاقة الشمسية للأفراد بالتقسيط، للحكومة لاتخاذ ما تراه مناسب.

دوت الخليج

ننشر تقرير طاقة الشيوخ عن تركيب ألواح الطاقة الشمسية للأفراد للحكومة.. غدًا

وأكد النائب سليمان سلمان الزملوط، في الاقتراح برغبة المقدم منة على النقاط الآتية :-

1- تتميز مصر بموقع فريد عالميا يتسم بالعديد من المزايا النسبية فيما يخص الموارد الطبيعية مثل الشمس والرياح، الأمر الذي يساعد على التوسع في استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة الناتجة عن استثمار الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، مما يسهم في تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.

2- ضرورة العمل على تفعيل استخدام الطاقة الشمسية بواسطة الأفراد والمؤسسات بالتنسيق مع البنوك الوطنية وتحت مظلة مبادرة يرعاها البنك المركزي المصري لتقديم الدعم المالي لمن يرغب في الحصول على الكهرباء من خلال الألواح الشمسية على غرار مبادرة البنك المركزي في التمويل العقاري وتسهيلاته لمن يرغب في اقتناء وحدة سكنية تناسبه وتناسب دخل أسرته بما يكفل لهم حياة كريمة ومتحضرة.

وأضاف “الزملوط” أن هذا المشروع الهام سوف يسهم في تحقيق الآتي:-

1- خفض الانبعاثات المؤثرة سلباً على المناخ في كوكب الأرض، وضمان الحياة الآمنة للشعب المصري العظيم في بيئة صحية نظيفة خالية من التلوث.

2- توفير الوقود المستخدم لإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية . فتح آفاق واسعة لخلق فرص عمل جديدة للشباب في مجال تصنيع ألواح الطاقة الشمسية وفي مجال الصيانة، مما يسهم بدوره في التخفيف من ضغوط البطالة التي تسعى الحكومة للقضاء عليها أو خفضها لأدنى مستوى ممكن .

3- وسيلة لتقليل فواتير الطاقة : يستطيع الإنسان استبدال مصادر الطاقة التي يستعملها بالطاقة الشمسية التي يولدها النظام الشمسي الذي يستخدمه، بالتالي ستعتمد قيمة التوفير في فواتير الطاقة على كمية استخدام الكهرباء والتدفئة ، بالإضافة إلى حجم النظام الشمسي الموجود ، فكلما زاد حجمه قلت الحاجة إلى استخدام مصادر طاقة أخرى وقل سعر الفواتير المترتبة.

4- انخفاض تكاليف الصيانة: تعتبر أنظمة الطاقة الشمسية من الأنظمة التي لا تحتاج إلى كثير من الصيانة، ويكفي تنظيفها عدة مرات في السنة عن طريق الشخص نفسه أو شركات التنظيف المتخصصة .

رأى اللجنة وتوصياتها

ترى اللجنة أن هذا المقترح المقدم والذي يشمل تقديم تسهيلات بنكية لتركيب ألواح الطاقة الشمسية للأفراد بالتقسيط على قدر كبير من الأهمية ويتماشى مع رؤية الدولة وتوجهها نحو الطاقة الجديدة والمتجددة ، حيث سيسهم في توفير طاقة نظيفة ورخيصة تتناسب مع توجهات المستقبل ، هذا فضلاً على أن التوسع في استخدام الطاقة الشمسية سيكون له أثر كبير على خلق مناخ وبيئة صحية ، إضافة لفتح آفاق أوسع لخلق فرص عمل جديدة للشباب تساهم بدورها في التخفيف من ضغوط البطالة .

وفي ضوء ما دار في اجتماعات اللجنة من مناقشات وما أدلى به السادة مسئولو الحكومة توافقت اللجنة وممثلو الحكومة على مجموعة من التوصيات والتي يأتي في مقدمتها ما يلي :-

1- تشجيع استخدام الطاقة الشمسية بواسطة الأفراد والمؤسسات بالتنسيق مع البنوك الوطنية وتحت مظلة مبادرة يرعاها كل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والبنك المركزي المصري لتقديم الدعم المالي لمن يرغب في الحصول على الكهرباء من خلال الألواح الشمسية على غرار مبادرة البنك المركزي في التمويل العقاري وتسهيلاته .

2- تفعيل المبادرات المقدمة من قبل بعض البنوك مثل البنك الزراعي والذي يتيح تمويل مشروعات المحطات الشمسية لتوليد الكهرباء بشروط ميسرة ، وتشجيع توقيع بروتوكولات تعاون بين شركات القطاع الخاص العاملة في مجال الطاقة الشمسية مع البنك الزراعي للاستفادة من تلك المبادرة التي تتضمن تمويل مشروعات الطاقة النظيفة .

3- قيام الوزارات المعنية والمستفيدة مثل ( البيئة ، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التنمية المحلية)، بالتواصل مع بعضها البعض والتوصل لصيغة تمويلية خاصة يمكن من خلالها المشاركة مع البنك المركزي من أجل تمويل مثل هذه المشروعات الرائدة.

4- تطبيق نموذج تجريبي يشمل تنفيذ عشرة آلاف وحدة طاقة شمسية في محافظة شمال سيناء في المنطقة الممتدة بين العريش وبئر العبد ، ليكون نموذج رائد يحتذى به ويتم تعميمه في باقي محافظات جمهورية مصر العربية.