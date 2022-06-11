انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد ترشحه لـ 4 جوائز في كان.. انطلاق فيلم الحارة بسينمات هذه الدول حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /703627/بعد-ترشحه-لـ-4-جوائز-في-كان-انطلاق-فيلم-الحارة-بسينمات-هذه-الدول

دوت الخليج يرصد تفاصيل عرض فيلم الحارة تجاريا

موعد عرض فيلم الحارة

انطلق عرض فيلم الحارة بدءً من يوم 9 يونيو بالتعاون مع الشركة العربية للإعلام في موطنه الأردن، بالإضافة إلى عرضه في السعودية بالتعاون مع رواد ميديا للإنتاج والتوزيع الصوتي والمرئي.

ومن المقرر أن ينطلق عرض الفيلم خلال 4 دور وهم جراند سينما في سيتي مول الساعة 6:15 مساءً و8:30 مساءً و10:45 مساءً، وبرايم سينما في البركة مول الساعة 6:15 مساءً، وبرايم سينما في العبدلي مول الساعة 7 مساءً، وتاج سينما في تاج مول الساعة 3:15 مساءً، والساعة 5:30 مساءً، والساعة 7:45 مساءً، والساعة 10:15 بتوقيت الأردن.

بينما ينطلق عرض فيلم الحارة في 21 دار عرض بالسعودية وهم سينيبوليس في سينما الجامعة بلازا- مول الحكير تايم جازان، و موفي داخل الأحساء - سينما بوليفارد الرياض- سينما مول العرب جدة - سينما الهيفاء جدة - سينما عزيز مول جدة - مول الظهران - سينما مولان خميس مشيط - مول ذا فيو الرياض - سينما يو ووك الرياض - مول النخيل الرياض - الطائف سيتي ووك - مول الياسمين جدة”، وإمباير في أبها - سينما جراند مول حائل- الخبر - الأندلس مول جدة -عرعر - جازان”، وفوكس مول القصر الرياض.

جائزة فيلم الحارة

جدير بالذكر أن فيلم الحارة حصد مؤخرًا جائزة الجمهور وتنويه خاص من مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد، وفاز بجائزة لجنة التحكيم الكبرى من مهرجان الفيلم الدولي الأول في أنوناي بفرنسا، كما ترشح لـ 4 جوائز في جوائز النقاد للأفلام العربية التي يقدمها مركز السينما العربية على هامش فعاليات الدورة الأخيرة من مهرجان كان.

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و حظيّ بإشادات واسعة ضمن جولة عروضه التي شارك بها في العشرات من المهرجانات الدولية، مثل مهرجان لندن السينمائي ومهرجان روتردام السينمائي الدولي، وكان عرضه الأول عربياً من خلال مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.