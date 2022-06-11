بعد ظهوره فى مقطع فيديو.. نكشف حقيقة تعدى ضباط قسم شبرا الخيمة على مواطن

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 06:29 مساءً - نفى مصدر أمنى صحة ما تم بثه على إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن مقطع فيديو تضمن إدعاء أحد الأشخاص بقيام إثنين من رجال الشرطة بالتعدى عليه بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية.

وأشار المصدر الأمنى، إلى أنه بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن الشخص الظاهر بمقطع الفيديو كان قد قام بالإعتراض على إجراءات رفع إشغالات الطريق أمام أحد الكافيتريات المؤجرة بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية أثناء تواجده بها، وذلك دون حدوث تعدى عليه ،وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية .